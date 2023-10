Advarer om profesjonelle svindlere: Eksplosjon i antall saker

Stadig flere av oss har opplevd å få SMS eller bli oppringt av svindlere. Svindlerne er så profesjonelle, og henvendelsen kan virke så troverdig, at Liv Helene Roverud, banksjef i Stavanger, skjønner godt at mange går fem på.

– Ofte dreier det seg om noe som man akkurat har holdt på med. For eksempel hvis du har lagt igjen en kommentar på en falsk konkurranse på Facebook eller nettopp har omregistrert en bil. Hvis Biltilsynet ringer deg da, er det lett for å tro at det er ekte, sier banksjefen i Stavanger i en pressemelding.

Hun påpeker at svindlerne ofte prøver å stresse deg ved å si at noe haster. Roveruds råd er å stoppe opp og tenke før du klikker deg videre eller svarer på noe som du syns virker litt rart.

– Vent til du er på et rolig sted, hvor du kan lese SMSen i ro og mak. Hvis du blir oppringt – legg på og ring det offisielle nummeret til den som angivelig har ringt for å sjekke om henvendelsen er reell. Det er aldri noe som haster så mye at du må svare på røde rappen, sier hun.

Liv Helene Roverud (Sparebanken Vest)

Fem tips

Her er banksjefens fem tips til hvordan du unngår å bli svindlet:

1. Aldri oppgi BankID, nettbankpassord eller andre personlige passord – selv ikke til folk du stoler på.

2. Sjekk skrivefeil. Svindlerne skriver godt, men som regel kommer de ikke utenom noen rare tegn og formuleringer i teksten likevel.

3. Har du fått et tilbud om å tjene penger nesten uten å løfte en finger? Svært få gir vekk penger uten en baktanke – dette høres mistenkelig ut.

4. Ikke få panikk om du allerede har trykket på en lenke. Som oftest er det ikke det å trykke på lenken i seg selv som er ille, men om du legger igjen informasjon etterpå.

5. Diskuter saken med en venn, kollega eller et familiemedlem. De kan være med på å bekrefte en dårlig magefølelse.

– Alle kan bli lurt

Mange av dem som blir svindlet kan føle på skam i ettertid, forteller Roverud. En del lar være å snakke med andre om det fordi de syns det er så vanskelig.

– Da er det viktig å huske på at det er profesjonelle kriminelle som står bak, som vet veldig godt hva de holder på med. Så utspekulert om svindelerne er, så kan alle bli lurt, sier hun.

Roverud oppfordrer til å kontakte banken med én gang man oppdager noe mistenkelig:

– Vi gjør vårt aller beste for å stanse overføringer og hente tilbake midler som er på vei ut, men da står det ofte om sekunder eller minutter.