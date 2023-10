Stor suksess på auksjons-kveld

Onsdag ble det arrangert auksjons-kveld til inntekt for TV-aksjonen, som i år gir pengene til Redd Barna, og barn som er rammet av krig og konflikt.

Les også: TV-aksjonen: – Vi trenger flere som kan hjelpe

Arrangementet ble holdt på The Garden i Stavanger.

– Vi ble rundt 90 stykker til slutt, og det var skikkelig god lyd fra første stund, sier auksjonsvert Christin Møller til RA.

Hun forteller om mange blide og giverglade gjester.

– Kvelden startet med ulike sorter pizza fra The Garden, samtidig som det ble solgt lodd. Før vi startet på auksjonen hadde vi allerede fått inn kr 25.000 kroner på loddsalg. Det var inspirerende.

Knuste rekorden

– Det var topp stemning under hele auksjonen og givergleden var stor. Vi hadde fått inn gevinster som var over all forventning, og budene fløy derfor godt fram og tilbake i rommet. Det ble eksempelvis auksjonert bort skreddersydd jakke, rib-tur i Lysefjorden, overnatting på ulike hoteller – både i og utenfor regionen, gavekort på velvære, snowboard, billetter til diverse konsert- og kulturscener, stol, lampe og mye mer, sier Møller.

Hun påpeker at arrangørene er konkurransemennesker, og hadde et stort ønske om å slå fjorårets beløp på 90.000 kroner.

– Vi knuste den rekorden med god margin, da vi endte opp på nærmere 126.000 kroner, sier Møller.

– Det er vi skikkelig stolte av! Dette arrangementet er trommet sammen på under seks uker, og fire treffpunkt, pluss ørten meldinger fram og tilbake på en messenger-gruppe.

Arrangørene retter en stor takk til nærings- og kulturlivet som bidro med alle de flotte gavene, og ikke minst til alle glade gjestene som gjorde kvelden til en suksess.

– Vi gleder oss allerede til neste år. Det er en stor glede for oss å få overrekke dette beløpet til TV-aksjonen og Redd Barna, sier Møller.