Løper for barn rammet av krig

Torsdag klokken 14 ble Haver-stafetten arrangert til inntekt for TV-aksjonen i byparken i Stavanger sentrum og Bryne sentrum.

Det er Haver Advokatfirma som arrangerer stafetten, som løpes for andre gang.

– For oss i Haver Advokatfirma er det viktig å være en lokal støttespiller som bidrar til nærmiljøet og samfunnet på en positiv måte, sier advokat Kathrine Berglie til RA.

Hun påpeker at de hvert år bruker en andel av overskuddet på å støtte lokale lag, foreninger og veldedige organisasjoner.

– Haver har en lang tradisjon med å støtte TV-aksjonen. I tillegg til å delta på næringslivets ringerunde ønsker vi å gjøre en ekstra innsats for TV-aksjonen. De siste årene har vi jobbet ekstra for å samle inn penger og skape engasjement om TV-aksjonen internt og i lokalt næringsliv, eksempelvis ved å utfordre andre firma til å bygge det høyeste tårnet av kontorrekvisita. Vi har til nå i år fått inn over kr 100.000 og vil oppfordre alle frammøtte i dag til å støtte aksjonen og bøsseinnsamlingen på søndag, sier Berglie.

Det var Vår Energi som stakk av med seieren i år.

Vår Energi vant. (Tonette N. Haaland)

Over 40 lag

I år er det over 40 lag og 132 løpere som deltar i Stavanger og på Bryne.

– Det er mange flere enn i fjor og viser at engasjementet er stort både for vennlig konkurranse og TV-aksjonen sitt arbeid, sier Berglie.

I forkant av torsdagens stafett sier hun at basert på fjorårets stafett forventer de stor konkurransevilje fra deltakerne, samtidig som de gleder seg til å treffe kolleger og samarbeidspartnere i en uformell og hyggelig setting.

– Jeg skal også løpe for Haver sitt lag og grugleder meg til et intenst løp, da jeg skal gi alt, sier hun, og tipser om at Advokatforeningen i Sør-Rogaland krets arrangerer etterfest på Hanekam som de håper mange vil bli med på.

Berglie mener Redd Barna sitt arbeid for krigsrammede barn er et tema som er umulig å ikke engasjere seg i.

– Spesielt for meg og flere av oss i Haver som er småbarnsforeldre. Dessverre har vi i løpet av den siste tiden sett at årets tema er stadig mer aktuelt og viktig, noe som har økt innsatsviljen til å støtte årets TV-aksjon, understreker hun.

Mange deltok i stafetten. (Tonette N. Haaland)

Fakta om stafetten

Stafetten gjennomføres ved Breiavatnet i Stavanger sentrum i tre etapper, hvor hver etappe er ca. 400 meter. Race Tracker er ansvarlig for tidtaking.

Det er mulig å stille inntil tre personer per lag.

Når løpet er ferdig, blir det etterfest hos Hanekam for de som vil være med.

Det var er stort konkurranseinstinkt blant deltakerne. (Tonette N. Haaland)

Engasjert befolkning

TV-Aksjonen 2022 Anders Dahle Vedholm (Tonette N. Haaland)

Fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Rogaland, Anders Dahle Vedholm, synes det er fantastisk at Haver-stafetten arrangeres.

– At Haver inviterer andre bedrifter og organisasjoner til å springe for en god sak er jeg veldig glad for. De skaper engasjement og synlighet rundt årets TV-aksjon. Samtidig så de samler inn penger til en god sak. Det betyr utrolig mye for oss, å se den gleden og innsatsviljen til Haver og mange andre bedrifter i regionen, gir oss enorm energi, sier Vedholm til RA.

Han har god tro på godt oppmøte, god stemning og en vanvittig innsats i forkant av årets stafett.

– Så håper jeg alle får en litt annerledes og utrolig kjekk dag.

Han tror årets TV-aksjon berører og engasjerer hele befolkningen.

– Mitt inntrykk er at dette er et tema som de aller fleste er opptatt av. Jeg får stadig tilbakemelding fra mennesker jeg treffer om hvor viktig årets TV-aksjon er. Jeg vil gjerne komme med en oppfordring til alle om å melde seg som bøssebærer på søndag. Det ser ut som det er meldt fint bøssebærer-vær! I år går vi for barn rammet av krig og konflikt. For hver dør du banker på, vil flere barn få leve i fred, sier Vedholm.

Fakta om årets TV-aksjon

TV-aksjonen i år går til Redd Barna, som skal hjelpe barn rammet av krig og konflikt.

Pengene fra TV-aksjonen i år går blant annet til:

å gi barn muligheten til å gå på skolen

hjelp til å håndtere vonde opplevelser

gjenforene barn med familien de har kommet bort fra

barn med familien de har kommet bort fra helsehjelp

riktig ernæring

lekerom der barn kan utfolde seg og være trygge

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

