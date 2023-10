Museet i Gamle Stavanger hylles for arkitekturen

Det ble klart i en seremoni på Ledaal onsdag, der årets pris ble delt ut. Tema for årets pris var «åpen klasse», og det var som alltid tre nominerte. I år var dette et anneks i en hage på Storhaug, hotellet Ydalir på Ullandhaug og IDDIS-museet i Gamle Stavanger.

Sistnevnte stakk til slutt av med den prestisjefylte prisen.

IDDIS i Gamle Stavanger, som er samlokaliseringen av Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum, fikk også «folkets stemme» gjennom avstemminger på Facebook og Instagram. Og fikk dermed en ekstra stemme inn i juryen.

Juryen: – Et levende museum

Juryen, som har bestått av Frode Myrhol (politiker og juryformann), Cille Ihle (politiker), Per Højgaard Nielsen (Norske arkitekters landsforbund), Olav Hodneland (Stavanger arkitektforening), Bård Magnus Fauske (Norske landskapsarkitekters forening) og Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen (leder for seksjon for plan og arkitektur i Stavanger kommune), var enige med folket og dermed kan IDDIS føye seg inn i en lang rekke mottakere av kommunens pris.

– Ved å samlokalisere Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum i kontakt med Gamle Stavanger har en videreført og videreutviklet et levende museum. Baksiden til hermetikkmuseet har gjenoppstått som byens nye piazza omkranset av flott arkitektur som iscenesetter den gamle bebyggelsen på en spennende måte, skriver juryen i sin begrunnelse.

Iddis-museet åpnet i 2021. I 2023 fikk museet Stavanger kommunes byggeskikkpris. Iddis (Tone Helene Oskarsen)





Samspill mellom gammelt og nytt

Den nye museumsbygningen sin glassfasade med «stablede» bokstaver inspirert av trykkerienes settekasser får også skryt.

– Den fanger interessen og inviterer inn. Skalaen på de tilførte bygningene harmonerer godt med de eksisterende. Tilpasningen til omgivelsene er svært vellykket og elegant utført. Bruken av mørkbrent tegl med et levende fargespill, binder mu­seumsbygget til stedet, mener juryen, som også legger vekt på ny bruk av gamle bygninger:

– Transformasjonen og ny bruk av de gamle bygningene er et forbilde for hvordan arkitekturen kan være historieforteller og bidra til å nå klimamålene. Kombinasjonen av nytt og gammelt appellerer til sansene og byr på flotte detaljer og gledelige bygningsmessige overraskelser. Med Iddis har Stavanger fått et attraktivt møtested med nytt og gammelt i flott samspill.

Arkitekt bak det prisvinnende museet, som sto ferdig i 2021, er Eder Biesel Arkitekter, landskapsarkitekt er Eder Biesel Arkitekter og Asplan Viak AS, mens byggherre er Museum Stavanger (MUST), som alle kunne feire prisen som ble offentliggjort og overrakt vinnerne på Ledaal onsdag.

Ordfører Kari Nessa Nordtun klippet snoren og sto for den offisielle åpningen av museet for to år siden. (Tone Helene Oskarsen)

---

Fakta: Byggeskikkprisen i Stavanger kommune

Byggeskikkprisen deles ut hvert år, og gjør stas på bygninger eller uterom fra de siste ti årene som ligger innenfor kommunegrensen til Stavanger kommune.

Temaet for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.

Tre kandidater nomineres som finalister hvert år. De tre nominerte til årets pris var: Et anneks i en hage på Storhaug, hotellet Ydalir på Ullandhaug og IDDIS-museet i Gamle Stavanger.

IDDIS-museet ble årets vinner og temaet var «åpen klasse».

Tidligere prismottakere:

2022: Vålandstun – Boliger som skaper steder

2021: Tou – Forvandling for framtiden

2020: Finansparken Bjergsted – Hverdagsliv

2019: Industri Energi i Kongsgata – Byliv

2018: Holmegenes – Endring

2017: Jåttå barnehage – Gode bygninger og steder for barn og unge

2016: 5° øst – Gode møteplasser

2015: Biblå – Arbeidsplasser

2014: Oransjeriet – Innovasjon

2013: Hinna brygge – Gode boligområder i den fortettede byen

2012: Lervigtunet – Gode uterom

2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 – Fornyelse i den utbygde byen

2010: Granlunden 16A – Gode boliger

2009: Egenes Park – Åpen klasse

---