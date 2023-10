TV-aksjonen: – Vi trenger flere som kan hjelpe

I år går midlene fra TV-aksjonen til Redd Barna og deres arbeid med barn som er rammet av krig og konflikt (se faktaboks).

For å samle inn penger er det blant annet en gjeng frivillige som arrangerer Garden Party med mening, hvor man kan by på alt fra tannbleking til Utopia festivalpass.

– I fjor var det fullt hus og vi fikk inn over 90.000 kroner. I år håper vi på topp stemning, god giverglede og at vi kan slå rekorden fra i fjor, sier Ann Sesilie Tekfeldt (Ap), leder for TV-aksjonen i Stavanger og auksjonsvert Christin Møller til RA.

Christin Møller og Ann Sesilie Tekfeldt (Tonette N. Haaland)

De forteller at det fortsatt er ledige billetter til kvelden, og gjør det klart at de håper de klarer å få fullt hus i år også.

Tingene du kan by på er donert fra private, butikker og næringsliv. Det er blant annet gavekort på frisørtime, hotellopphold og klær.

– Du kan for eksempel by på et opphold på The Bolder ved Lysefjorden, en elbillader fra Zaptec, Morten Abel-konsertbilletter og mye mer, sier Tekfeldt.

Arrangementet finner sted onsdag kveld på utestedet The Garden på Storhaug.

Bildet er fra da det ble holdt auksjon på The Garden til inntekt for TV-aksjonen 2022. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Næringslivet leverer

På søndag skal bøssebærerne ut å banke på dører.

– Vi føler det er stor giverglede i år, selv om det er dyrtid, sier Tekfeldt.

Hun viser spesielt til næringslivet.

– I Egersund har jeg en kollega i Arbeiderpartiet som var med på ringerunden med næringslivet på mandag. Og de kan rapportere om den beste innsatsen og donasjonene fra næringslivet noen gang. Hvis det er en indikasjon på hvordan det går her, ligger vi godt an. Vi skal ha ringerunde til næringslivet på onsdag i Stavanger.

Hun viser også til at fylkeskommunen har doblet donasjonen sin i år, nettopp på grunn av temaet for årets TV-aksjon.

– De har pleid å gi 250.000, men i år gir de 500.000.

Trenger flere bøssebærere

Men selv om givergleden er stor så langt, gjør Tekfeldt og Møller det klart at de måler suksess ut fra bøssebærer-dekningen ikke antall kroner samlet inn.

– Det kan variere hvor mye folk kan gi, men vi kan måle bøssebærer-dekning. Har alle fått besøk? Det er kjempeviktig med full bøssebærerdekning, sier de.

– Vi trenger faktisk fortsatt flere bøssebærere til søndag, så vi håper flere blir med, sier Tekfeldt.

Hun sier de håper på lett duskregn på søndag.

– Det er det perfekte TV-aksjonsværet, for da er ikke folk ute på tur og de er hjemme når det dinger på. I tillegg er det fint om det ikke er for surt vær, for da melder folk seg som bøssebærere, forklarer hun.

Bomberom

Pengene som samles inn skal gå til barn som er rammet av krig og konflikt. Blant annet i Ukraina.

Tekfeldt viser til at pengene blant annet skal brukes til å gjøre bomberommene mindre forferdelige å være i.

– Det er jo forferdelig, men mange barn bruker mye tid i bomberom. Pengene skal brukes til å ruste opp bomberommene slik at de blir litt mer «hyggelige» å være i.

Videre viser hun at pengene skal brukes til å hjelpe barn i krigsområder å få undervisning, og rehabilitering av barnesoldater.

– Pengene brukes for å hjelpe barn til å få et bedre liv, oppsummerer hun.

---

Fakta om årets TV-aksjon

Redd Barna har årets TV-aksjon. Pengene går blant annet til:

å gi barn muligheten til å gå på skolen

å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra

barn med familien de har kommet bort fra å støtte tidligere barnesoldater

trygge lekeområder der barn kan utfolde seg

der barn kan utfolde seg hjelp til å håndtere vonde opplevelser

at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Kilde: TV-aksjonen.

---