Her mottar hun nøkkelkortet

Mandag ettermiddag ga avgående kunnskapsminister Tonje Brenna nøkkelen til den nye statsråden Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Forvalt dette viktige vervet du har fått med klokskap, lytt til magefølelsen og fagfolkene, så kommer dette til å gå veldig bra, sier Brenna før hun gir nøkkelkortet til kunnskapsdepartementet til Kari Nessa Nordtun.

Nessa Nordtun har tidligere vært lunken til å ta et statsråd-verv.

– Det virket som du hadde det bra der du var. Hva er det som har fått deg til å endelig bestemme deg for å gjøre noe annet?

– Jeg har hatt privilegiet av å være ordfører i en kjempebra kommune og by. Mitt mål var å fortsette med å gjøre en god jobb der. Men når valget gjorde at vi akkurat ikke klarte det, er jeg veldig glad for å ha fått muligheten til å utvikle norske skoler og barnehager til å bli enda bedre. Det gleder jeg meg veldig til å ta fatt på, sier Nessa Nordtun til Dagsavisen.

Ordfører i 2025?

– Du omtales som en stjernepolitiker og «Kari-effekten». Er dette noe du kommer til å ønske å drive med fram mot valget i 2025, eller vil du stille som ordførerkandidat i Stavanger?

– Det har jeg ingen tanker om nå. Nå er jeg mest opptatt av å gjøre best mulig jobb her. Jeg gleder meg til å lytte til de ulike organisasjonene og høre hva som er viktig for dem i dette arbeidet, og bygge videre på den politikken regjeringen og Tonje Brenna har iverksatt. Det viktigste for ungene, er det viktigste for meg, sier Nessa Nordtun.

Hun gleder seg til den nye jobben.

– Hva er den viktigste skolepolitiske saken for deg?

– Det viktigste for meg er det som barn og unge er opptatt av og å gi dem gode muligheter i livet senere. Det handler om å få opp motivasjonen, få opp lesegleden og leselysten, og om å få flere lærere til å velge læreryrket og sikre rekrutteringen. Å jobbe med disse tingene, gleder jeg meg veldig til.