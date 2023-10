Dobbelt gult farevarsel - venter kraftigere vind

Vinden begynner å ta tak i Rogaland lørdag formiddag.

– Vinden har vært oppe i 33 meter i sekundet i på Eigerøya lørdag formiddag, sier Ingri Halland Soldal, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til RA.

Og verre kan det bli.

Det ventes opp mot 40–60 mm regn fra lørdag formiddag til søndag formiddag i Rogaland. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Rogaland. Varselet gjelder også for deler av Møre og Romsdal og Vestlandet. Dette kommer i tillegg til at Meteorologisk institutt fredag utløste gult farenivå for kraftig vind.

– Den kraftigste vinden kan komme i ettermiddag, og det er fare for kast hele dagen, sier hun.

Soldal kommer med en klar oppfordring:

– Ta en titt på løse gjenstander og se om de står godt.

Natt til søndag vil vinden avta.

– Det bli en gradvis minking. Men det kommer nok til å holde seg på en stiv til sterk kuling på kysten inn mot morgendagen.

