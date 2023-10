Har bosatt over 600 flyktninger

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider.

– Ved å øke bosettingstakten til cirka 100 personer i måneden fra september, ligger vi an til å klare målet for 2023 forteller Tor Arne Hartvigsen, virksomhetsleder for flyktningtjenesten.

Flyktningtjenesten har ansvar for blant annet bosetting, familieliv og tilknytning til arbeid eller skole. Flyktningtjenesten har nesten doblet sin bemanningen de siste 18 månedene for holde følge med behovet, og har i dag rundt 100 ansatte.

Kristoffer Tran, avdelingsleder for bolig hos flyktningtjenesten, er fornøyd med kommunens innsats.

– Dette er et stort volum, selv i en by som Stavanger. At vi klarer å bosette så mange for andre år på rad er helt fantastisk. De ansatte i flyktningtjenesten har gjort en stor jobb, men «hele» byen bosetter, sier Tran.

– Vi har fått rett folk i nøkkelposisjoner i alle ledd, og har måttet finne nye kompetente ansatte for å møte denne utfordringen, forteller avdelingsleder, Tran.

Flest Ukrainske flyktninger

Flyktninger fra Ukraina utgjør den største gruppen (ca. 85 %). I starten var det flest kvinner som kom, nå er det flere menn. Det er fortsatt behov for flere boliger i varierte størrelser for dekke behovet.

– Det er mange ting som skal koordineres når så mange skal bosettes, og et jevnt godt tempo på anmodningene om bosetting fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er viktig for å klare jobben. Tallene fra ankomster til Norge peker i retning av at bosettingstallene kan fortsette på et høyt nivå også i 2024, mener Hartvigsen, virksomhetsleder i flyktningtjenesten.

Trenger flere praksisplasser i næringslivet

Alle flyktninger mellom 18 og 55 år får tilbud om introduksjonsprogrammet som flyktningtjenesten har ansvaret for. Introavdelingen, med jobb-teamet i spissen, har etablert mange samarbeidsrelasjoner med næringslivet i Stavanger-regionen, og det siste året har flyktninger kommet ut i egnet praksis og videre i lønnet arbeid.

Imidlertid er det fortsatt behov om hjelp fra næringsliv og kommunal sektor for å lykkes med dette forteller Aslaug Elin Kleven, avdelingsleder for jobb-teamet.

– De er en stor ressurs for arbeidslivet, og vi må finne arbeid som passer. Her har Stavanger-regionen gjort mye for å legge til rette, men vi kan alltid bli bedre, mener Kleven.

