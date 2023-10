Slik er utleiemarkedet i Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger øker med 3,7 prosent siden september i fjor. Det melder Utleiemegleren i en pressemelding.

– Utbudet av utleieboliger i Stavanger har holdt seg stabil de siste månedene. Leieprisene for 2- og 3-roms svinger noe måned for måned, men viser en stigende trend sammenlignet med fjoråret, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Gjennomsnittprisen for hele 2022, sammenlignet med gjennomsnittsprisen hittil i år, viser en økning på 3,2 prosent for 2-roms og en økning på 4 prosent for 3-roms.

– Det er fortsatt godt driv i markedet, og vi forventer en jevn prisøkning i tiden framover, sier Hauge.

Boligeiere får ikke solgt – velger å leie ut

September viser også rekordhøye leiepriser nasjonalt, men den kraftige leieprisveksten har roet seg.

Ifølge pressemeldingen har leiemarkedet fått midlertidig hjelp av boligeiere som ikke får solgt.

– Vi merker at flere ønsker kortere leiekontrakter for å unngå gevinstbeskatning ved påfølgende salg, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.