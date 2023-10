River Nordkronen-siloene i Stavanger

Nordkronen-anlegget er den eldste delen på Mølleneset og har ikke vært i drift siden 1998. Planen var egentlig at siloene skulle bevares fram til Felleskjøpet Agri hadde besluttet endelig plan for hele Stavanger havnesilo, men av sikkerhetsmessige årsaker er den endelige avgjørelsen å rive siloene.

– Stort vedlikeholdsetterslep og utfordringer knyttet til å gjennomføre nødvendig vedlikehold, gjorde at vi i vår tok beslutningen, innhentet nødvendige tillatelser, og tar kostnaden det er å rive denne delen av bygningsmassen, sier Henrik Krogh, daglig leder i Agri Eiendom.

Siden 2014 har Felleskjøpet Agri eid Stavanger havnesilo i vestlandsbyens østre bydel. Agri Eiendom forvalter eiendomsmassen til Felleskjøpet Agri.

Imidlertid rives ikke hele Nordkroen-anlegget. Silobatteriene består, og sokkelen til siloene bevares, i tråd med forslaget til ny reguleringsplan for området. Når rivejobben er utført vil det bli lagt nytt tak over dette planet.

Rivningsarbeidet startet i september, og er planlagt ferdig i løpet av desember.

Kan bli 300 boliger

Forslaget til ny reguleringsplan for området på Mølleneset ble nylig lagt ut på offentlig høring.

Fram til 17. november kan innbyggere i Stavanger si sin mening. Dette kan du gjøre her. Kommunen holder også et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte mandag 23. oktober klokken 17.00. Møtet holdes i kantinen i Olav Kyrres gate 23.

Agri foreslår å regulere Mølleneset fra dagens industridrift, dominert av silodrift, til et kombinert bolig- og næringsområde. Mye av dagens bygningsmasse rives og erstattes av nye boligbygg. Imidlertid vil flere bygg bevares, inklusiv én av de store siloene. Det åpnes for nærmere 300 boliger, og en mengde ulike næringsformål. Fordeling mellom ulike formål vil i stor grad avhenge av hva det store silobygget som skal bevares fylles med.

