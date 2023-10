Mange skadde båter i Rogaland i år

Snitterstatningen på disse skadene er 46.000 kroner. 21 av disse skadene er tyveri av eller fra båt.

- Skadene domineres av grunnstøtinger der båter har gått på et skjær, land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Det har også vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai.

Så langt i år har forsikringsselskapet nasjonalt mottatt hele 2200 meldinger om skader på fritidsbåter med utbetalinger på 121 millioner kroner.

- Hvert år opplever flere hundre båteiere tyveri fra eller av båt. En påhengsmotorer har ekstrem høy verdi, også i utlandet og er blant favorittene til kjeltringene, sier Voll, og legger til at det ofte er det organiserte bander som står bak og det meste av tyvegodset blir sendt ut av landet.

[ Gammel dritt renskes fra sjøen rundt Stavanger ]

- Været blir villere og våtere

Flest skader totalt ble registrert av båteiere i Stavanger, Haugesund, Sandnes og Karmøy. Av tyveri, er flest skader registrert i Haugesund (7), Stavanger (5) og Sandnes (3).

Selv en liten skjærgårdsjeep med motor kan koste flere hundre tusen kroner.

- Vi vet av erfaring at været blir villere og våtere, år for år, sier Voll, og bemerker at man som båteier må husk at frostskader på båter og motor ikke dekkes av forsikringen.

- Likevel ligger mange båter ute gjennom hele vinteren. Ofte er det bare en liten knute som skiller verdier for flere hundre tusen kroner fra å bli stjålet. Det nytter heller ikke å ha tatt båten på land om den er vinterlagret på en usikret henger, som nesten skriker etter å bli kjørt vekk.

---

Slik sikrer du båten din om vinteren:

Merk motoren med Securmark. En merket motor er mindre attraktiv å stjele og lettere å finne og identifisere

Registrer båten i småbåtregisteret

Sikre båt og motor med vaier og hengelås

Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, både i båt og på litt mer kostbare utenbordsmotorer.

Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring

Fjern løs bensintank, eller lås denne inne

Fjern viktig motordel eller monter skjult hovedbryter

Bruk helst båthavner som har etablert vakthold

Ha jevnlig tilsyn gjennom vinteren der du sjekker at fortøyninger og sikring av båten er ok.

---

[ Datasenter til 50 milliarder: – Enorme ringvirkninger ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen