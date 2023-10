Tirsdag morgen annonserte Vårgrønn, sammen med partnere Equinor og SSE Renewables, at verdens største havvindpark produserer strøm for første gang.

Havvindparken, som har fått navnet Dogger Bank havvindpark, har 60 prosent norsk eierskap gjennom Equinor (40 prosent) og Vårgrønn (20 prosent), og ligger i Storbritannia.

Når Dogger Bank når full kapasitet på 3.6 GW vil den være i stand til å produsere nok fornybar energi til å forsyne seks millioner hjem med strøm årlig, ifølge Vårgrønns pressemelding.

– Dogger Bank er det første prosjektet i Stavanger-baserte Vårgrønns raskt voksende portefølje som leverer kraft, og sementerer Vårgrønn som Norges største rendyrkede havvindselskap, skriver selskapet i pressemeldingen.

Flere norske leverandører har levert til Dogger Bank, inkludert Aibel, Edda Wind, Seaway7, Nordic Steel og VARD. Den norske regjeringen annonserte i fjor en ambisjon om at norske selskap skal ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet.

– Mer enn fornybar energi

Prosjektet utvikles og bygges av britiske SSE Renewables i en joint venture med norske Equinor og Vårgrønn.

Vårgrønn bidrar med spesialisert havvindkompetanse til prosjektet.

– Milepælen med Dogger Banks første kraftproduksjon viser at havvind er klar til å drive Europas energiomstilling. Vi i Vårgrønn tar nå med oss vår erfaring fra Dogger Bank inn i våre andre prosjekter, sier Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn, i pressemeldingen.

Han mener Dogger Bank er et ledende eksempel på hvordan havvindparker leverer mye mer enn fornybar energi.

– Prosjektet har bidratt til å bygge industri og skape lokale arbeidsplasser og vil fortsette å gjøre det i flere tiår. Å maksimere disse positive lokale ringvirkningene av havvindprosjekter er avgjørende for å opprettholde sterk støtte til havvind og energiomstillingen.

– Godt samarbeid

Equinor presenterer kvartalsresultat Oslo 20230504. Konsernsjef Anders Opedal, Equinor (Javad Parsa/NTB)

– Dogger Bank, verdens største havvindpark, viser det beste av hva havvindnæringen kan tilby, med innovative teknologier, langsiktige arbeidsplasser, økonomisk vekst og sikring av strømforsyningen i stor skala. Oppstarten på Dogger Bank er et resultat av godt samarbeid mellom myndigheter, prosjektpartnere, leverandører og lokalsamfunn, sier Anders Opedal, Equinors konsernsjef.

Han mener et gigantisk fornybarprosjekt som Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for havvind i Nordsjøen.

– I Equinor kommer vi til å bruke erfaringene fra både utviklingen og framtidig drift av Dogger Bank i arbeidet med å utvikle havvind i Norge. Vår målsetting er at utbygging av havvind i Norge, som i Storbritannia, skal tilføre ny fornybar energi, skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte utslipp.

– Stolt

Storbritannias statsminister Rishi Sunak (HOLLIE ADAMS/Reuters)

– Havvind er helt avgjørende for å produsere fornybar energi som effektivt kan gi strøm til britiske hjem fra britiske havområder. Jeg er stolt av at Storbritannia allerede er ledende på å nå målet om nullutslipp i 2050. Ved å doble innsatsen på utvikling av nye grønne industrier for framtiden, vil vi kunne oppnå dette målet på en måte som både er pragmatisk og ambisiøs, sier Storbritannias statsminister Rishi Sunak, i pressemeldingen.

Milepælen markerer den første av det som til slutt vil bli 277 turbiner som produserer strøm i prosjektet. Hver av disse turbinene vil bli gradvis satt i drift fra nå av og fram mot full kommersiell drift i 2026. Når Dogger Bank står ferdig, vil den bli verdens største havvindpark, mer enn to og en halv ganger så stor som den største havvindparken som er i drift.

Havvindparken har en forventet levetid på om lag 35 år.