Viking-spilleren er med på psykisk helse-markering

Tirsdag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. I Norge varer kampanjen fra uke 39-42, og markeres av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og fagmiljøer over hele landet.

Blant annet har Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) planlagt et arrangement.

– Vi får besøk at Vikings Kristoffer Løkberg, som skal snakke om det å skape et godt miljø, sier Magnus Melberg, psykolog i Studentsamskipnaden i Stavanger.

Arrangementet med Løkberg arrangeres onsdag 18. oktober, klokken 13.30, på Universitetsbiblioteket ved Universitet i Stavanger.

Foredraget er gratis.

– Løkberg skal ta opp hvor viktig det er med mental helse og det å skape et godt miljø. Det blir med utgangspunkt i hvordan de skaper et godt miljø i Viking. Løkberg er en flink foredragsholder som er vant med å være i media, så de som møter opp kan forvente et inspirerende innlegg fra ham, sier Melberg.

Magnus Melberg i SiS Helse Magnus Melberg i SiS Helse (Henriette Jørstad / SiS)

Glad for Løkberg

– Hvorfor har dere invitert akkurat Kristoffer Løkberg til å snakke om dette?

– Det var litt tilfeldig at det ble akkurat Løkberg, vi tok kontakt med Viking og lurte på om en spiller hadde lyst til å holde foredrag, og da meldte han seg selv. Jeg er stor Viking-supporter selv, og har registrert at Viking har blitt en veldig åpen og inkluderende klubb, også for supporterne. Derfor var det fint å kunne få en spiller med på laget for å skape litt blest rundt Verdensdagen for psykisk helse. Jeg er veldig glad for det ble Løkberg, han er en viktig del av ledergruppen i Viking som er veldig på ballen når det kommer til å skape et godt miljø for spillerne. Det passer godt med temaet for Verdensdagen for psykisk helse, det ble rett og slett en super match, sier Melberg.

Arrangementet er for alle som er studenter i Stavanger.

– Så vil det kanskje tiltrekke seg studenter som er interessert i fotball og Viking. Men du må verken heie på Viking eller like fotball for å være med, altså. Alle som er interessert i tematikken kan komme, sier SiS-psykologen.

Forebyggende

Melberg påpeker at målet med arrangementet er å skape blest rundt tematikken og få et kjent ansikt med på markeringen.

– Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse hvert år, og synes dette er utrolig viktig. Vi opplever også at studentene synes det er fint at vi tar oss tid til å prate om dette. I år handler det om å inkludere folk, og hvor viktig det er å være inkludert i et sosialt miljø for å forebygge psykisk uhelse, spesielt blant studenter.

Du kan se en full oversikt over arrangementene på Verdensdagen for psykisk helse sin hjemmeside.

---

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres den 10. oktober, og er en internasjonal FN-dag for å skape bevissthet om psykisk helse

I Norge markeres dagen med en nasjonal kampanje som mobiliserer befolkningen til en felles innsats for den psykiske folkehelsen

Kampanjen varer fra uke 39-42, og markeres av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og fagmiljøer over hele landet

Tema 2023: Vi trenger å høre til. #lagplass

Mental Helse koordinerer kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet

---

Satser på foreldrene

I Randaberg kommune har de allerede arrangert temakvelder om blant annet gaming i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

– Her i Randaberg har vi de siste årene hatt en satsing mot foreldre i forbindelse med Verdens dagen psykisk helse: «Trygge foreldre- trygge barn.» Gjennom å styrke foreldrerollen hjelper vi også barna, sier Bente Monica Reilstad, folkehelsekoordinator i kommunen, til RA.

Hun peker på at de får tilskudd fra Bufdir for å gjennomføre satsingen.

– Randaberg kommune har også samarbeidet med kirkene i denne satsingen, og gjennom årene har vi hatt tett samarbeid med FAU, skole og barnehage i forhold til tematikk.

I år har de hatt kvelder med denne tematikken:

Hverdagsstress med Dora Thorallsdottir

Gaming med E-sport klubbe Einherjar

Nettvett og sosiale medier med Barnevakten.no

Kveld for flerspråklige med tema psykisk helse.

– Målet er å bygge ned tabuet med psykisk helse, og vise at alle har en psykisk helse. Dette viser vi gjennom de ulike temaene vi har som skal være dagsaktuelle og noe alle kan kjenne seg igjen i, sier Reilstad.

– Alle våre arrangement er ferdige for i år, selve dagen er som regel midt i høstferien. Så hvis vi skal arrangere noe for foreldre som er vår målgruppe i dette prosjektet må det være før eller etter høstferien, opplyser Reilstad.