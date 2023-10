Nytt datasenter: – Enorme ringvirkninger

Datasenterselskapet Green Mountain ber Time kommune om dispensasjon for første byggetrinn av et datasenteranlegg på Kalberg.

Green Mountain oppgir å være i dialog med «en stor internasjonal kunde» som ønsker å etablere seg nærheten av nye Fagrafjell transformatorstasjon. Kunden skal være blant verdens 20 største teknologiselskap.

– For å møte kundens behov for rask levering er selskapet avhengig av å få innvilget dispensasjon fra reguleringsplanen for det første bygget i prosjektet, opplyser Green Mountain i en pressemelding.

Selskapet ønsker ferdigstillelse av første byggetrinn senest januar 2025, mens siste byggetrinn skal være ferdig i 2027.

Fullt utbygd vil datasenteret, slik Green Mountain foreløpig planlegger, ha inntil 8 datahaller. De totale investeringene vil være i overkant av 50 milliarder norske kroner.

– En gigant

Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen sier dette vil få enorme ringvirkninger for regionens næringsliv.

– Vi vil gratulerer Green Mountain og alle de gode kreftene som i fellesskap har jobbet for å få til dette helt siden 2019, sier Minge i en pressemelding.

Han understreker at vi i denne regionen er vant med store investeringer i energinæringen.

– Men selv i det perspektivet er dette en gigant. Vi har snakket lenge om at denne regionen må ha flere bein å stå på og at vi må fortsette å utnytte naturgitte fortrinn og etablert kompetanse for å skape nye grønne arbeidsplasser. Denne etableringen på Kalberg er et fantastisk eksempel på at dette er i ferd med å lykkes og gir hele regionen stor motivasjon, sier Minge.

Mange arbeidsplasser

– Det har lenge pågått diskusjoner om hvor mange arbeidsplasser datasentre skaper. Green Mountains garanti feier all tvil til side. Dette vil jo bli en av regionens største arbeidsplasser, kun i løpet av noen få år. Husk at mange av hjørnesteinsbedriftene i industrien, som kanskje har rundt 300 ansatte, har brukt mange tiår på å bygge seg opp, sier Minge.

Han peker på at datasentre gir nesten tre ganger så mange arbeidsplasser per megawatt som kraftkrevende industri, ifølge bransjeorganisasjonen Abelia.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet opererer i en rapport med 18 arbeidsplasser per megawatt. De indirekte arbeidsplassene er de som blir skapt gjennom kjøp av underleverandører i flere ledd, både i bygg- og driftsfasen. Til slutt har vi arbeidsplassene som skapes ved at alle disse arbeidstakerne bruker sin lønnsinntekt i samfunnet. Det er uansett betydelig for et senter av denne størrelsen.

Videre peker Minge på at datasenteret på Kalberg også vil bety et stort kompetansebehov.

– Arbeidsplassene knyttet til et slikt anlegg favner bredt. I etableringen trengs ingeniører, designspesialister, prosjektledere og anleggsarbeidere, men det til drift er behov for faglærte arbeidstakere med bakgrunn fra elektro, mekaniske fag, automasjon, dataelektronikk også videre. Dette er varige og stabile arbeidsplasser. Vi vet alle at en av regionens hovedutfordringer er å rekruttere nok folk med rett kompetanse framover. Dette er en oppgave som må løses i fellesskap mellom regionens kommuner og næringslivet.

– Jeg er imponert over hvordan alle gode krefter har bidratt for å få dette til. Nå gjelder det å stå løpet helt til mål. Dispensasjonen Green Mountain har bedt om må innfris raskest mulig, slik at tidsfristene kan overholdes. Utbyggingen på Kalberg medfører en rekke rekkefølgekrav som utbygger vil innfri. Her skal det jobbes med både jordflytting og fjernvarme som kan utnyttes av andre næringer som veksthus og landbasert oppdrett og tørkingsanlegg – slik at fotavtrykket skal bli minst mulig. I tillegg er denne utbyggingen nøkkelen til å få realisert omkjøringsveien ved Kvernaland. Vi er heldige som har med en stor og seriøs aktør som Green Mountain å gjøre, avslutter Minge.