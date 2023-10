Slik får de til fossilfri byggeplass: – Mange er misunnelige

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 prosent innen 2030. I Stavanger har de vedtatt at klimagassutslippene i kommunen skal ned med 80 prosent fram mot 2030.

For å nå målene settes det høye krav om redusert klimagassutslipp til entreprenører, og det er mange som nå ønsker seg fossilfrie byggeplasser.

En utfordring med å realisere fossilfrie byggeplasser, er at de store anleggsmaskinene krever mye energi. Skal disse maskinene gå på strøm, kreves det løsninger for hurtiglading, og løsninger for tilgang på nok strøm der arbeidet foregår.

Det er nettopp disse to problemene selskapet Eldrift har løst. De har nemlig utviklet en batteribank som de kaller Elcharge, som både kan hurtiglade store anleggsmaskiner, samtidig som batteriet er lite og kompakt nok til at det kan fraktes til og benyttes der arbeidet foregår, uavhengig av tilgang på strømnettet.

I tillegg til dette er Elcharge laget av brukte el-bilbatterier, som får nytt liv.

Det betyr at produktet løser hele tre problemer: Hurtiglading av store anleggsmaskiner, tilgang på strøm på byggeplassen uavhengig av strømnettet, og man får gjenbrukt el-bilbatterier som lenge har vært et klima-dilemma.

Stavanger kommune har investert i en elektrisk gravemaskin og to Elcharge-batterier (til venstre på bildet). (Tonette N. Haaland)

Flaskehals

RA skrev nylig om at Stavanger kommune har investert i sin første elektriske gravemaskin. I den anledning har kommunen også investert i to Elcharge-enheter.

– Stavanger kommune er en modig kommune som viser vei. De er den første kommunen som har kjøpt produktet vårt, sier daglig leder og gründer i Eldrift, Jon Arne Hammersmark, til RA.

Han viser RA rundt i bedriften sine lokaler på Håland på Bryne, sammen med Kjell Jarle Angeltveit og Erik DePasquale.

I Eldrift har de per i dag rundt 30 ansatte, men det kan fort endre seg med en oppskalering av bedriften.

– Vi har akkurat kommet tilbake fra Transport- og logistikkmessen på Lillestrøm, og det har vært et vanvittig trøkk der. Det viser jo helt klart at vi holder på med det rette, og at dette er veldig framtidsrettet, sier Hammersmark.

Han påpeker at de jobber med mobile energiløsninger, og at man i dag får energi i flytende form, men i morgen får man energi i fast form – i form av batterier.

– Dette er egentlig lavthengende frukt, det er ladeinfrastruktur som er og blir den store flaskehalsen framover, slår han fast.

Eldrift (Tonette N. Haaland)

Et stort marked

– Hvor store har dere ambisjoner om å bli?

– Hvorfor stoppe med bare Europa?, sier Kjell Jarle Angeltveit lurt.

– Sånn som vi ser det, så er mobile energiløsninger noe faktisk hele verden vil har behov for. Men vi må ta Norden og Europa først. Og vi begynner først med det norske markedet, og så bygger vi oss utover, sier Eldrift-karene.

De påpeker at det norske markedet er ganske stort, og viser til at det selges over 4000 gravemaskiner i året.

– Og framover blir bare flere og flere av disse elektriske. I tillegg kan du bruke Elcharge til for eksempel biler og langdistansetransport.

De nevner også at de norske kundene er opptatt av at det er et norsk produkt.

– Vi er stolte av at alt produseres i Norge, og det er lokale firma her på Bryne som er med å bidrar til det.

Eldrift (Tonette N. Haaland)

Kompakt

De utdyper hvorfor de tror «verdensherredømme» er realistisk:

– Vi har lyttet til kunden, de trenger et batteri som de kan ta med seg på plasser man vanligvis ikke ville kunne lade anleggsmaskiner. Derfor har vi laget batteriet så lite som mulig. Det er veldig mange som er misunnelige på hvor kompakt og lite vi har klart å få det, sier Angeltveit.

Han påpeker at Elcharge er en så kraftig hurtiglader at det kan toppe opp batteriet på en stor anleggsmaskin når arbeiderne har lunsjpause, slik at maskinene kan brukes en hel arbeidsdag.

Slik ser Elcharge ut. (Tonette N. Haaland)

Brukte batterier

Eldrift har et mål om at de ikke skal løse et problem med å lage et nytt.

– Å kjøpe nye, flotte batterier fra Kina og å sende dem halve jorden rundt for å lage produktet vårt, var uaktuelt. Vi har flotte brukte elbil-batterier som ligger på en «kirkegård» på grunn av strenge retningslinjer – batteriene kan ikke brukes igjen i bilene om de får en bulk. Det er en ressurs vi er nødt til å ta vare på, så vi gir batteriene et nytt liv hos oss, sier daglig leder Hammersmark.

Han sier de sparer mellom 30 til 40 tonn CO2-utslipp per batteri på grunn av gjenbruken, sammenlignet med om de hadde bygget med nye batterier

– Hvordan er tilgangen på de brukte batteriene?

– Den er god nok til at vi kan lage noen hundre enheter i året, og dekke markedet i Norge. Men, om vi skal ut av landet og lage flere tusen, må vi også ta i bruk nye batteri. Her har vi allerede landet en avtale med Morrow i Arendal, som lager batterier med lavt karbonavtrykk.

Den jærske måten

Eldrift-karene sier de er små i forhold til etterspørselen, men at framtiden ser lys ut.

– Vi har måtte gjøre det litt på den jærske måten – med å bygge stein på stein. Dette er et så komplekst produkt at du er nødt til å vite at det virker, og få gode kundehistorier. Nå når vi har fått til det, skal vi skalere mye. Nå er vi på jakt etter både industrielle og finansielle partnere for å få dette eventyret ut fra Håland og ut i verden, sier de.









Eldrift (Tonette N. Haaland)