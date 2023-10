Gammel dritt renskes fra sjøen rundt Stavanger

Mange årtier med forurensning har satt spor, og Stavanger kommune er i gang med et svært omfattende og langvarig arbeid med å rydde opp i forurenset sjøbunn i utvalgte havneområder.

Slik situasjonen er nå, advarer Miljødirektoratet gravide, ammende og små barn mot å spise selvfisket torsk fra Stavangers havne- og nærområde. Kommunestyret i Stavanger har vedtatt et mål om at det skal være trygt å spise fisk og sjømat fra alle sjøområder i Stavanger innen 2030.

– Det kan bare skje dersom vi slutter å tilføre sjøen miljøgifter og hindrer at gamle miljøgifter på sjøbunnen sprer seg, sier Jenny Karlsson i Stavanger kommune i en pressemelding.

Stavanger havn er én av de 17 prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Flere områder er prioritert for bunnrydding, og disse områdene er prioritert ut fra tidligere funn og anbefalinger fra Miljødirektoratet.

Hovedområdene i aksjonen i Stavanger er:

* Bangavågen

Store deler av den forurensede sjøbunnen i Bangavågen ble dekket til av tunnelmasser fra Ryfast-utbyggingen i 2017. Også ved Klasaskjæret, mellom Sølyst og Engøy, er sjøbunn dekket til, ikke som en del av Renere havn-prosjektet, men etter pålegg fra Statsforvalteren. Her hadde virksomhet ved tidligere skipsverft forurenset havbunnen.

* Galeivågen/Jadarholm

I og utenfor Galeivågen er sjøbunnen så sterkt forurenset av miljøgifter at kommunen skal i gang med mudring og tildekking. Etter planen starter arbeidet i 2025. Mindre områder ved Jadarholm ble dekket til i 2018, der sjøbunnen var sterkt forurenset etter industrivirksomhet på land. Dette skjedde i forbindelse med utfylling i sjøen.

* Hillevågsvatnet

Undersøkelser og risikovurdering av miljøtilstanden i Hillevågsvannet og ved Strømvig ble gjort i 2019-2020. Sjøbunnen i Hillevågsvannet er sterkt forurenset. Omfattende tiltak står for tur etter at arbeidet i Galeivågen og rundt Jadarholm er fullført, dersom nasjonale og lokale myndigheter bevilger midler til prosjektet. Et mindre område med forurenset sjøbunn utenfor Paradis/Hillevåg ble dekket til i 2018 i forbindelse med utfylling i sjøen.

* Vågen, Stavanger sentrum

Det foreligger ennå ikke konkrete planer for hvordan kommunen skal rydde opp i den forurensede sjøbunnen i Vågen. Et slikt arbeid ligger et stykke fram i tid. Miljøgifter på bunnen av Vågen er blitt spredt ut på dypere vann – utenfor Kalhammeren – av skip som virvler opp forurensingen.

* Byfjorden

Et mindre område ved Kalhammeren ble dekket til i 2018. Utenfor Siriskjær, i Lervig, Breivik og Ramsvik skjer det jevnlig mindre arbeid med mudring og tildekking knyttet til utbygging og utfylling. Dette vil være med å bidra til renere sjøbunn.

Henter inn ekspertise

Stavanger kommune har inngått en ny rammeavtale for miljøtjenester med konsulentselskapet COWI som skal bistå i arbeidet med å kartlegge, planlegge og gjennomføre de omfattende tiltakene som må til for å bedre tilstanden på havbunnen og i sjøen. Det første punktet på denne rammeavtalen er for Hillevågsvannet og Strømsvik.

– Dette er ganske bynære områder i Stavanger. Det er de klassiske tingene som har bidratt til utslippene her: industri, veitrafikk og blybensin. I tillegg er det fortsatt mange tungmetaller i bremseskiver, samt oljer fra båt- og biltrafikk, forteller Bjørn Christian Kvisvik, prosjektleder fra COWI i en pressemelding.

En kartlegging for rundt ti år siden viste allerede da en generelt dårlig tilstand. Det betyr at det er så forurenset at det ikke er akseptabelt at det kan fortsette slik.

Siden juni har prosjektgruppen gjort forundersøkelser og kunnskapsinnhenting. De innledende undersøkelsene har gitt noen svar.

– Nå skal vi begynne å utføre en del undersøkelser for å kunne lage en tiltaksplan for å rydde sjøbunnen, forteller Kvisvik.

Bjørn Christian Kvisvik, prosjektleder COWI. (COWI)

Kritisk kretsløp

Det er hovedsakelig to årsaker til at det er viktig å rydde opp å gammel forurensing på sjøbunnen. Den første er å hindre at giftstoffene tas opp i kretsløpet.

– Forurensningen blir tatt opp i dyr som lever på sjøbunnen, som børstemark, som spises av småfisk, som spises av større fisk som til slutt spises av mennesker. Det er dette kretsløpet vi ønsker å bryte ved å fjerne eller isolere miljøgiftene.

Det andre scenariet de ikke ønsker, er at forurensningen skal spre seg via partikler.

– Både strøm, bølger og båter bidrar til at forurensningen sprer seg lengre ut i fjorden. Tiltakene vi igangsetter er planlagt å hindre dette i overskuelig fremtid, sier Kvisvik og legger til:

– Det er også viktig at en har kontroll på landkilder som kan bidra til spredning av forurensning fra veitrafikk og forurenset jord til sjøområdene slik at en hindrer at sjøbunnen blir rekontaminert etter utførte tiltak.

FAKTA: RENERE HAVN STAVANGER

Stavanger kommune skal rydde opp forurenset sjøbunn.

Noen steder i Stavanger er sjøbunnen så forurenset at det er skadelig for helse og miljø. Det er en stor og nødvendig jobb å rydde opp i gamle miljøsynder.

Rammeavtale er inngått med to leverandører, COWI og Norconsult.

Ulike deler av fjorden vil undersøkes og repareres gjennom ulike avrop, som fordeles mellom leverandørene.

Prioriterte områder: Bangavågen, Galeivågen/Jadarholm, Hillevågsvatnet, Vågen i Stavanger sentrum og Byfjorden

Områdene er prioritert ut fra tidligere funn og anbefalinger fra Miljødirektoratet

---