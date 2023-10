Varsler mange markeringer mot vindkraft

På søndag klokken 18.00 tennes varder i hele landet, i en markering mot vindkraft. Det er varslet mange aksjoner også i Rogaland.

Blant annet på Dalsnuten blir det vardebrenning.

– Vardetenning er en tradisjonell måte å varsle fare på, som er brukt i uminnelige tider. Nå er det naturen vår som står i fare, og vi markerer dette med en fredelig markering på toppen av Dalsnuten, sier Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.

Han påpeker at de med markeringen vil varsle at det er nok vindkraft i Rogaland.

– Vi har allerede mistet enorme natur- og friluftsområder til vindkraftindustrien, og vi ser at presset øker for å bygge ut enda mer. Sammen sier vi et klart og tydelig nei til vindkraftverk på Moifjellet, Tomannsbu, Bergeheia, Gilja og alle andre steder i urørt natur i våre nærområder.

Han oppfordrer alle friluftsinteresserte til å være med på markeringen.

– Det blir en fin kveldstur med mening, slår Falck fast.

Over 200

– Hvilke forventninger har dere til oppmøte denne dagen?

– Slike markeringer trekker ikke nødvendigvis de store folkemengdene, men det er mange som er bekymret og engasjert i denne saken. Sist vi arrangerte en slik markering var det nesten 200 frammøtte i et fryktelig uvær. Allerede har over 200 sagt at de er interessert i årets arrangement på Facebook, sier Falck.

Han forteller at hovedbudskapet med markeringen er at de vil markere at det er fare for at man nå mister store urørte naturområder.

– Det har vært stor folkelig motstand mot den enorme vindkraftutbyggingen vi har sett i Rogaland, og vi har tro på at det har hatt effekt i form av at politikken blir endret og prosessene mer grundige, sier Falck.

---

Fakta om markeringen

Arrangementet på Dalsnuten er en del av en nasjonal markering, med tenning av varder i hele landet.

Oppmøte er på Gramstad i Sandnes kl. 18:00, derfra går man i eget tempo opp til Dalsnuten. Løypa er godt merket og det vil være turledere til stede. Turen tar 25–45 minutter opp. Bålet tennes ved solnedgang klokken 18:51.

Det blir også mange andre vardetenninger i regionen, se full oversikt her.

---