Dette kan du gjøre i høstferien

Stavanger kommune har satt opp en innholdsrik liste med tips til hva man kan finne på i høstferien, som begynner i uke 41.

Først og fremst kan det være greit å vite at høstferien på Arkeologisk museum og Jernaldergården er gratis for alle barn. Stavanger kommune lover på sine hjemmesider at det blir mye moro begge plasser i høstferien.

– I utstillingen på Arkeologisk museum får du bli kjent med hvordan folk før oss tenkte om dyr. Du får lage deg dyremasker og finne ut hvilket dyr du er. På Jernaldergården får du leke deg gjennom en dag i jernalderen ved å bake pinnebrød, skyte med buer og sverdkamp, skriver kommunen.

Norsk oljemuseum byr også på forskjellige aktiviteter i ferien. Du kan blant annet få teste kunnskaper i energiquizen, og ‘Småtroll’ er klar for barn som vil klatre, rutsje eller jobbe på boredekket.

På IDDIS inviteres barn og voksne til Trykkeriverksted, og på Sølvberget kan du blant annet sy, skrive bok, lære mer om koding eller gå på pizzaskole. For ungdom arrangeres det bingo, film for ungdom, Introduksjon til 3D-print og Låtskriverworkshop med Abelone. Full oversikt over tilbudene til Sølvberget finner du på deres nettsider.

Innebandykamp

Ellers kan Stavanger innebandyklubb friste med at de arrangerer gratis innebandycamp for de på barne- og ungdomstrinnet 9.–11. oktober. Campen passer for jenter og gutter, nybegynnere og aktive spillere fra 1. – 8. klasse. Les mer om opplegget.

Hvis ikke innebandy frister, kan gjerne forestillingen «Blikk» være noe for familien?

– I høstferien kan barnefamilier, storhaugbeboere og andre historieinteresserte bli bedre kjent med byens industrihistorie gjennom forestillingen «Blikk». Blikk er en vandreforestilling for barn der gater, bygninger og smug i området rundt Pedersgata blir kulisser for fortellingen om hvordan det var å vokse opp på Storhaug i gamle dager. Mer informasjon og billetter får du på kommunen sine hjemmesider.

Svømmehall og natursenter

Stavanger kommune tipser også om at svømmehallene har åpent. Gamlingen holder åpent som normalt. Samtidig har alle kommunedelshallene og Stavanger svømmehall utvidet åpningstidene i høstferien. Sjekk når din lokale svømmehall har åpent i oversikten over svømmeanleggene.

Men listen stopper ikke der. Hva med høstferie på Mostun natursenter? Her arrangerer nemlig Naturvernforbundet i Rogaland gratis aktiviteter for hele familien flere dager i høstferien. Blant annet står høst-skattejakt og aktivitetsbord på menyen. Alle som deltar er med i trekningen av en premie. Les mer i Facebook-arrangementet.

Trenger du flere tips?

Tro det eller ei, det er fortsatt ting å finne på:

Fritidsklubbene i kommunen har åpent som normalt gjennom hele høstferien.

Bakgården aktivitetssenter holder også åpent som normalt. (Bakgården er et senter som er litt annerledes, spennende og kreativt. Aktivitetssenteret er for deg som innimellom føler seg litt ensom eller ikke «passer helt inn».)

Sørmarka Arena holder åpent som normalt gjennom høstferien. Se timeplanen.

Ut på tur aldri sur

Hvis du fortsatt trenger inspirasjon har Stavanger Turistforening laget en liste over sine beste tips til høstferien.

– Jeg tror mange har lyst til å finne på noe hyggelig nå som høsten er her og barna snart har fri fra skolen. Samtidig kjenner mange på at det er lite penger til overs, og andre igjen har ikke mulighet til å ta fri. Derfor vil jeg minne om at det er mye man kan finne på i vårt nærmiljø her i Rogaland, sier Maren Evensmo Jacobsen i Stavanger Turistforening, i en pressemelding.

– Å være ute i naturen om høsten gir viktig avkobling for store og små. Vi får frisk luft og minner å ta med oss inn i den mørke tiden. Høsten er både utetid og kosetid, og er som skapt for å dra på hyttetur med familie eller venner, sier hun.

Hun oppfordrer folk til å ta nærnaturen i bruk, og framhever særlig kysthyttene og fjellhyttene som ligger nærmest vei.

Her er Stavanger Turistforenings tips til høstferien:

Bo fast på en hytte og gå turer derfra: – Ved å bo på én hytte i flere dager kan dere tilpasse dagsturene etter barnas alder og dagsform. Her er tre flotte hytter å besøke lokalt: Eigerøy fyrvokterbolig, Børsteinen og Jonstølen.

– Ved å bo på én hytte i flere dager kan dere tilpasse dagsturene etter barnas alder og dagsform. Her er tre flotte hytter å besøke lokalt: Eigerøy fyrvokterbolig, Børsteinen og Jonstølen. Gå en ny sti: – Det er lett å gå den samme turen gang etter gang, men det finnes antakeligvis massevis av turmål og stier i nærområdet du enda ikke har utforsket. Sjekk turplanleggeren UT.no på nett eller app. La barna være med på å velge tur og gjøre seg kjent før dere legger i vei. Her er tre fine turmål i vårt nærområde: Lindøyturen, Kubbetjørn i Sandnesmarka og Førlandsåsen.

– Det er lett å gå den samme turen gang etter gang, men det finnes antakeligvis massevis av turmål og stier i nærområdet du enda ikke har utforsket. Sjekk turplanleggeren UT.no på nett eller app. La barna være med på å velge tur og gjøre seg kjent før dere legger i vei. Her er tre fine turmål i vårt nærområde: Lindøyturen, Kubbetjørn i Sandnesmarka og Førlandsåsen. Dra på telttur: – Trodde du at teltsesongen var forbi? Langt derifra. Pass på å ta med nok med klær, et godt liggeunderlag og ullklær. Nå er det dessuten lov til å fyre opp bål igjen. Sjekk Frilager om dere mangler utstyr, eller lån av noen dere kjenner.

– Trodde du at teltsesongen var forbi? Langt derifra. Pass på å ta med nok med klær, et godt liggeunderlag og ullklær. Nå er det dessuten lov til å fyre opp bål igjen. Sjekk Frilager om dere mangler utstyr, eller lån av noen dere kjenner. Lag middag ute: – Det blir lettere å få til en tur når man kombinerer det med middag, og det kan gi et fint høstferieminne selv om man ikke har fri på dagtid. Sats på enkle retter for bål eller stormkjøkken. Eller enda enklere; varm maten hjemme og ha middagen klar på en mattermos. Maten smaker som kjent best på tur!

– Det blir lettere å få til en tur når man kombinerer det med middag, og det kan gi et fint høstferieminne selv om man ikke har fri på dagtid. Sats på enkle retter for bål eller stormkjøkken. Eller enda enklere; varm maten hjemme og ha middagen klar på en mattermos. Maten smaker som kjent best på tur! Bli med på fellestur: – Det er sosialt og morsomt å være på tur sammen med noen. Hva med å melde dere på en fellestur for å møte andre turglade mennesker? Det kan også motivere deg til flere turopplevelser utover høsten. (Se oversikt i faktaboks).

– Det er sosialt og morsomt å være på tur sammen med noen. Hva med å melde dere på en fellestur for å møte andre turglade mennesker? Det kan også motivere deg til flere turopplevelser utover høsten. (Se oversikt i faktaboks). Lek med barna utendørs: – I ferien kan dere få mer tid til å leke! Planlegg noen morsomme leker og aktiviteter som enkelt kan gjennomføres underveis på en liten tur i nærnaturen. Skriv ut DNTs turbingo eller lag din egen. Last ned Kul Tur-appen. Den har ulike brett og oppgaver dere kan løse, og passer for barn i alderen fra 4 til 12 år.

---

Oversikt over fellesturer:

7.–8. oktober – Hyttetur til Sundmork for 25–35 år

9.–13. oktober – Høstferieleir på Lysefjorden turisthytte i samarbeid med Den ukrainske skolen

13.–15. oktober – Senhøsttur til Støle for voksne

---