Tou startet spleis – så ble Sjøparken reddet

– Dette er byens mest besøkte park. En boligblokk kommer til å få kastet en voldsom skygge over parken. Ingen vil tilbringe en nydelig sommerdag med en svær boligblokk ruvende over dem. Blir bygningen realisert, er kvaliteten til parken ødelagt.

Det sa Per Arne Alstad, daglig leder ved Tou, til RA på telefon fra Georgia ved 09-tiden torsdag morgen.

Gjennom en spleis-aksjon gjorde Tou et siste forsøk på å skaffe til veie 1,4 millioner kroner for at Stavanger kommune kan kjøpe ut Tou Næringspark AS slik det blir park i stedet for blokker på den såkalte Grusplassen. Fristen var mandag 9. oktober. Fram til torsdag ettermiddag så det ikke lyst ut.

Spleisen ble opprettet så sent som onsdag klokken 13.00, altså med fem dagers frist.

– Har du troen? spurte RA torsdag formiddag.

– Dette er et siste desperat rop om hjelp. Dette har en voldsomt stor oppslutning, men det er ikke bare bare å skaffe så mye penger. Det er en tøff jobb, altså. Jeg tror dette blir veldig vanskelig, sa Alstad.

Per Arne Alstad, daglig leder ved Tou. (Carina Johansen)

Grusplassen

Tomten det gjelder ligger nedenfor Tou og blir ofte omtalt som Grusplassen. Tomten, som eies av Tou Næringspark AS, er regulert for boligbygging. I fire år har Alstad jobbet iherdig for å stoppe utbyggingen og sikre at den ubenyttede plassen blir brukt til en utvidelse av Sjøparken.

Hvis boligblokken hadde blitt bygget, vil den ligge 5,6 meter fra Tou.

– Vi får naboer helt inn på scenen. Vi lever i en gammel fabrikk og vi produserer lyd på Tou, som en naturlig del av vårt virke. Det vil være voldsomt ubehagelig for naboene, og da må vi endre på vårt program og vår profil. Det har vi ingen ønsker om, sa Alstad.

Sjøparken (til venstre) og Grusplassen (til høyre) sett fra taket på Tou. (Mari Wigdel)

I mars ble det vedtatt at Stavanger kommune vil kjøpe ut utbyggeren og lage park på tomten. Totalbeløpet ligger på 43,7 millioner kroner, men regnestykket ser slik ut: Stavanger kommune tar 26 millioner kroner av regningen og låner 13 millioner kroner til Tou. I tillegg må Tou skaffe 6 millioner fra private givere.

– Nå har vi greid å samle inn 4,6 millioner kroner, og mangler derfor 1,4 millioner kroner. Det koster en del å innløse dette.

Det nye flertallet sikrer parken

Når RA ringer Høyres gruppeleder Tormod Wilson Losnedal i 13-tiden torsdag er beskjeden at Høyre har arbeidet med denne saken hele dagen.

– Dette fikser vi. Denne parken må på plass, skriver Wilson i en tekstmelding til RA like etter klokken 14.

I en pressemelding skriver Høyre:

– Dette er ikke bare viktig for bydelen, men hele byen. Sjøparken er et viktig samlingspunkt både for naboer og tilreisende til Stavanger Øst. Vi er enige med aktørene bak spleisen at vi må sikre at prosjektet realiseres, sier påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal.

Påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H). (Tonette N. Haaland)

– Dette er et initiativ alle partiene i det påtroppende flertallet stiller seg bak, og kan sees i sammenheng med vår satsing på sentrumsutvikling og aktive lokalsentrum, avslutter Knutsen Hegdal.

– Megabra nyhet

– Dette høres fantastisk ut. Hvis det er en realitet, sier en forfjamset Alstad til RA ved 14-tiden – fremdeles på konferanse i Georgia.

– Hvis det stemmer at de sikrer et flertall for dette, er det veldig fint. En megabra nyhet, sier han og legger til at han må ha et vedtak på dette.

Tou-sjefen berømmer givergleden fra folk.

– Vi ser en stor giverglede på spleisen og folk er rause, men det er så enormt mye penger vi har behov for. Det er tydelig at det er en sterk folkelig bevegelse rundt å ta vare på parken.

Saken vil bli behandlet av formannskapet 19. oktober. Kommunedirektør Leidulf Skjørestad sier følgende til RA:

– Utbyggerne er positive til dette prosjektet, men trenger en avklaring. Hvis Tou ikke greier å få til finansieringsplanen formannskapet har forutsatt, må vi rapportere tilbake om dette. Da kan våre folkevalgte behandle om saken skal avsluttes eller ikke, sier Skjørestad til RA.

Det er opp til formannskapet selv å ta stilling til om saken skal opp i kommunestyret.

Magnet for byen

Kenneth Bjerga, kommunikasjonsdirektør for Tou, står på Grusplassen.

– Det er på mange måter «The Last Ground». Dette er en av de aller siste tomme tomtene i Stavanger Øst, sier han og legger til:

– Å sette opp en blokk er så permanent en kan få det.

Kenneth Bjerga, kommunikasjonsansvarlig ved Tou. (Mari Wigdel)

Bjerga opplever at Sjøparken er en «enorm magnet» for hele byen.

– For hvert år forstår flere hvilket område dette er. Det er ikke bare for bydelen, men for hele byen. Det ville vært enormt fantastisk å doble det.

Bjerga ser for seg store muligheter for parken og området.

– Vi håper dette kan bli en forlengelse av suksessen til Sjøparken. Det vil gi mer plass til musikk og kultur, biomangfold og mulighet for å dyrke bade- og saunakulturen. Med så mange kvadratmeter er det bare fantasien som setter grenser.

Dag Mossige (Ap): – Færre kroner til rådighet

– Vi gikk med på å øke den bevilgningen fordi dette er viktig for byen. Det var gitt med forutsetning om at Tou skaffet 6 millioner kroner fra donorer. Kommunen har gjort alt og skal også ta kostnaden med å opparbeide tomten, sier Dag Mossige til RA.

Dag Mossige Dag Mossige (Ap) (Stein Roger Fossmo)

– Er Arbeiderpartiet villig til å bevilge enda mer midler til prosjektet?

– Vi må vi behandle dette internt i partiet før jeg kan si hvor vi lander. Jeg kan ikke forskuttere saken, men det er ingen tvil om at vi var positive til initiativet og har vært en pådriver for det. Det kan også være andre måter å skaffe midlene enn at kommunen kommer på banen.

Mossige er bekymret for kommunens økonomiske handlingsrom framover.

– Det kommende flertallet har lovet mye i valgkampen. Samtidig vil de ha et mye trangere handlingsrom fordi de skal kutte eiendomsskatten. Det er mange investeringer som må tas og det med færre kroner til rådighet.

