Circle K satser på bildeling på Forus: - Det er framtiden

– Det er framtiden. Alt tyder på at folk kommer til å dele mer og mer. Flere undersøkelser viser at innen 2030 kommer hver tredje nye bil til å være delingsbil. Vi ønsker å bidra i denne utviklingen, sier bildelingsjef i Circle K, Rudi Andresen, til RA og legger til at han opplever en etterspørsel hos kundene.

Konseptet er helt nytt for Circle K Norge og er allerede i gang. Tre av fire biler fossile, men elbilen er leies ut for en rimeligere penge. Bilene er av typene Toyota Corolla og Opel Vivaro.

– Vi har lagt prisen på elvarebil litt lavere selv om den koster tilnærmet like mye å drifte den. Vi vil at det skal være enklere å velge elektrisk, og at dette kan booste elbil-andelen. Dette er et prosjekt for å teste markedet og hva kundene vil ha, sier Andresen.

Alle bilene var på veien forrige helg

Torbjørn Michaelsen, sjef ved Circle K Forus, er spent på hva prosjektet fører med seg.

– For 20 år siden hadde vi bilutleie på denne stasjonen. Konseptet fungerer godt i Sverige, og det er utrolig spennende å følge med på om dette kan fungere i Norge også, sier Michaelsen til RA.

– Sist helg var alle bilene ute. Og i løpet av uken har de vært ute i ny og ne.

Han tror delingsbilene vil bli godt brukt av personer som skal handle inn noe stort eller flytte ting.

– Og særlig av dem som ikke har bil eller som ikke vil kjøre med henger, sier han.

Torbjørn Michaelsen leder ved Circle K Forus. Bildet er tatt i en annen anledning. (Circle K Forus )

Kolumbus: – Umodent marked

Bildelingsmarkedet er ikke det enkleste å etablere seg i. I fjor vår trakk Bilkollektivet seg ut av Stavanger etter mange års drift. I sommer kom nyheten om at Kolumbus’ samarbeidspartner Moevabout hadde gått konkurs og alle utplasserte delingsbiler ville forsvinne.

Nylig gjenopplivet Kolumbus ordningen gjennom et samarbeid med Getaround. 13 merkede bilene er nå plassert på egne p-plasser med ladestasjoner i Stavanger sentrum, og bilene kan leies gjennom en app-løsning.

Maria Thorvik i Kolumbus kaller bildeling «et umodent marked» i Stavanger.

– Kolumbus sin rolle er å være en brubygger mellom grunneiere og bildelingsoperatørene. Dette bildelingsnettverket er avhengig av at både offentlige og private grunneiere ønsker å avsette areal og nødvendig infrastruktur til bildeling. Det er et umodent marked med utfordringer, både fordi det er krevende for operatørene å etablere seg i nye markeder å sikre seg fortjeneste, sier Maria Thorvik, produktansvarlig for bil i Kolumbus. Hun legger til:

– Årsaken til at vi gjør dette er mulighetene bildeling kan bidra med for å redusere bruk av privatbilen, noe vi arbeider mot.

Foreløpig tilbyr Kolumbus kun bildeling i Stavanger sentrum.

– Vi starter der det er størst potensial og ønske om bildeling. Det tar tid å bygge ut nettverket og folk må bli kjent med bildelingskonseptet. På sikt vil vi bygge et bredere nettverk og tilby bildeling i andre bydeler og etter hvert flere kommuner, sier Thorvik til RA.

– Vinn-vinn

Rudi Andresen, bildelingssjef i Circle K, mener det er god grunn til å ha tro på at bildelingstjeneste på Forus vil fungere godt.

– Kolumbus har utstasjonert bilene sentrumsnært, mens Circle K ligger utenfor sentrum. Og siden vi allerede har tilhenger-utleie på Forus, som er veldig populært, tror vi det er marked for bildeling der, sier Rudi Andresen.

Inspirasjonen til Circle Ks konsept kommer fra Sverige.

– Vi ser til Sverige. Der har Circle K vært en ledende aktør på bilutleie i flere år, og har over 3000 biler fordelt på nesten 200 stasjoner. Men dette er mer tradisjonell bilutleie enn bildeling, slik vi prøver oss på.

-– Og hva er egentlig forskjellen på bilutleie og bildeling?

– Med bildeling gjør kunden mer selv. Man henvender seg ikke til skranke, men bruker teknologiske løsninger. Det er en vinn-vinn-situasjon. Vi slipper å bruke ressurser på å betjene en skranke, mens kundene får igjen et billigere tilbud.

Kunden har og har større fleksibilitet, legger han til.

– Man kan gå inn i appen å endre tidspunkt for når man vil leie bilen. Hvis man vil beholde bilen enda en time, kan man gå inn i appen og se om det er mulig, helt uten å kontakte noen.

Circle K Forus har fire biler tilgjengelig for lån. (Mari Wigdel)





---

Bilene kan leies både på timebasis og døgnbasis. Dette koster Circle K-bildeling:

Stasjonsvogn: 119 kroner per time, 549 kroner per dag.

Elektrisk varebil: 179 kroner per time, 799 kroner per dag.

Fossil varebil: 199 kroner per time, 849 kroner per dag.

---

---

Kolumbus’ nøkkelpunkter i Stavanger finner du her:

Erichstrups gate i Stavanger sentrum (tre bybiler og en varebil)

Hillevåg torg (en bybil og en varebil)

Olav Kyrres gate (to bybiler og en varebil)

Nymansveien (to bybiler)

Kyviks vei (en bybil og en varebil)

---