Klokken 10.00 tirsdag går dørene til Frelsesarmeens velferdssenter opp og en eim av risengrynsgrøt slippes ut i den friske høstluften. Folk siger inn i lokalene. Det er Åpen Kafé og gratis servering, slik det er hver tirsdag.

– Det er sosialt og det er som å få gå gratis på restaurant nesten hver dag, sier en mann i 60-årene til RA. Han har forsøkt å få med seg en av vennene sine, men han nekter, fordi han ikke vil på «fattighuset».

En ny undersøkelse viser at én av fire nordmenn rapporterer at økonomien er ganske eller svært utfordrende – og at dette går hardt utover deres psykiske helse. Undersøkelsen er gjort av Opinion på vegne av Frelsesarmeen.

Av de som nå sliter med å få det til å gå rundt har 8 av 10 opplevd indre uro og nervøsitet på grunn av sin økonomiske situasjon.

Folk har ikke nok: – Trygdeytelsene bør økes

Da RA treffer Nina Lind er hun opptatt med å røre i to store gryter med dagens middag: Klippfisk. Lind er leder ved Frelsesarmeens velferdssenteret i Stavanger og har vært det de siste fem årene. Lokalene i Kongsgata holder åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 10 til 13.

Lind forteller at hun merker det økte behovet for hjelp blant innbyggerne.

– Da jeg begynte å servere middag for fem år siden, serverte jeg 15 gjester. Nå er det opptil 80 gjester hver dag. Det bare øker og øker, sier Lind.

Leder ved Frelsesarmeens velferdssenter Nina Lind sammen med Liv, som er frivillig for Frelsesarmeen. (Mari Wigdel)

– Med økte strømpriser, matpriser og leiepriser kan det bli for mye. Politikerne må gjøre noe snart.

– Hva mener du de bør gjøre?

– Øke trygdeytelsene. En familie som før akkurat klarte seg, klarer seg ikke nå. Leieprisene er skyhøye i forhold til hva de får fra NAV, sier hun og legger til at de får henvendelser fra mennesker som ikke har råd til å betale for medisinene sine eller tannbehandling.

Også ukrainske flyktninger bruker velferdssenter, noe som kan forklare litt av økningen. Lind mener det egentlig er Stavanger kommune som har ansvar for at flyktningene har mat.

– Det er veldig fint at de har et sted å komme til, men det er egentlig kommunens oppgave at de har mat. Jeg synes de kan ta det ansvaret selv. Vi får ingen kommunal støtte og skal kun være supplerende, sier hun. I dag inntektene fra innsamlingsaksjonen Julegryta helt avgjørende for Frelsesarmeen.

– For at senteret skal bestå er vi helt avhengige av Julegryta, sier hun og legger til at aksjonen starter 1. desember.





Frelsesarmeens julegryte på universitetsplassen, lille julaften. Nina Lind mener Stavanger kommune burde tatt mer ansvar for at ukrainske flyktninger har behov for mat. (Berit Roald/NTB)

Psykiske utfordringer

Forrige uke satte Norges Bank opp renten til 4,25 prosentpoeng. Totalt har sentralbanken hevet styringsrenten 13 ganger siden rentehevingene startet høsten 2021. I tillegg stiger stadig matprisene, strømprisene har vært høye, og drivstoffprisene er rekordhøye.

Folk som nå sliter med å få endene til å møtes sover mindre, er mer ensomme og har mindre tro på framtiden, viser undersøkelsen gjort på vegne av Frelsesarmeen.

– Mange av disse menneskene treffer våre folk hver eneste dag rundt omkring i landet. Det er også personer som sliter med angst, depresjon og med å finne mening i tilværelsen. Den økonomiske krisen mange opplever har også blitt en utfordring for folks psykiske helse, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen i en pressemelding.

– Vi ser spesielt at mange foreldre kommer til oss og har utfordringer med sin psykiske helse fordi de ikke får hverdagen til å gå rundt. Dette påvirker også barna, sier Herikstad

