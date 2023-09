Kunstnere åpner dørene: – Et unikt innblikk

– Open Studios Stavanger (OSS) arrangeres for første gang i helgen, og er et tilbud hvor byens kunstnere åpner dørene til sine atelier og ønsker publikum velkommen inn i deres arbeidsrom som ellers er lukket for offentligheten, sier prosjektleder Mari Rossavik til RA.

Arrangementet er gratis, og for alle.

– Alle som er det minste nysgjerrige på kunst burde komme! Dette er en unik mulighet til å få komme inn i de ellers lukkede atelier, sier Rossavik.

Hun påpeker at man får se kunst under utvikling, og man får se masse kreative uttrykk som ellers ikke blir vist.

– Man kan til og med få muligheten til å kjøpe ellers ikke tilgjengelige verk, eller oppdage nye kunstnere. Samtidig får man se hvor og hvordan en kunstner jobber. Ta med både venner og familie på dette, oppfordrer prosjektlederen.

Det er totalt 82 åpne atelier fordelt over Stavanger og Sandnes. Noen er i atelierfellesskap hvor flere kunstnere holder til på samme sted, mens andre inviterer til sine atelier og hjem rundt om i byen.

Det vil være guidede omvisninger på enkelte av stedene som det er mulig å melde seg på.

– Kunstnerne vil være i atelierene sine, og de vil gjerne svare på spørsmål fra publikum som kommer innom. Her er det viktig å presisere at i et atelier er ingen spørsmål dumme, sier prosjektlederen.

Kunstner Siri Borge har laget dette verket. (OSS)

Populært i Bergen og Oslo

– Hva er målet med å arrangere OSS?

– Målet er å gi publikum en mulighet til å bli bedre kjent med de lokale kunstnerne i regionen, og synliggjøre hvilke prosesser som ligger bak et kunstverk. Til vanlig ser vi ferdig utstilte verk i gallerier og museer, men nå inviterer vi publikum til å få et innblikk bak fasaden, det er en mulighet til å bli bedre kjent med menneskene som skaper kunsten, og til å se kunstverk som enda er i prosess. Vi ønsker å senke terskelen for å snakke om hva kunst er, eller kan være. Mange tenker at kunst er kun for spesielt interesserte, men vi håper jo at kunst kan bli viktigere i flere folk sine liv, sier Rossavik.

Hun håper så mange som mulig har lyst å ta turen.

– Bergen Open og Oslo Open har vist at dette er et populært tilbud som drar folk, og vi håper det samme vil skje her i regionen. Det lokale publikum er særlig viktig for OSS. Vi har et ønske om å åpne kunstscenen opp for det lokale publikum. Det er fremdeles en jobb å gjøre omkring det å knytte publikum nærmere sitt kunstmiljø, at de kommer seg på åpninger og kjøper lokal kunst. Vi tenker dette er noe OSS skal bidra med. OSS er et omfattende lavterskel formidlingsprosjekt, sier Rossavik.

Kart og program

Hun nevner at de har laget en nettside for OSS, og oppfordrer de som er interesserte til å ta seg en tur innom der for å se program og få mer informasjon.

– Der har vi også er kart som sier hvor kunstnerne holder til. Kartet kan man bruke til å lage seg en egen valgt rute, eller man kan melde seg på guidede omvisninger som blir satt opp for publikum. Utover dette er det bare å møte opp i tidsrommet 12.00–16.00 lørdag og søndag og vandre fritt fra atelier til atelier, sier prosjektlederen.

–Vi ser fram til mange gode besøk denne helgen. 82 kunstnerne er nå i gang med å rydde og pakke opp kunstverkene sine på atelier, og skal bruke helgen til å ønske publikum velkommen, vi gleder oss!