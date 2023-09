Dette blir gratis i helgen

– Gratis museumslørdag er en del av festivalprogrammet under Forskningsdagene. Da åpner museum i Stavanger, Sandnes og Time dørene og slipper publikum inn helt gratis. Helt konkret gjelder dette Arkeologisk museum, Jernaldergården, Norsk oljemuseum, Stavanger museum med Norsk barnemuseum, IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum, Stavanger maritime museum, Stavanger kunstmuseum, Vitenfabrikken og Garborgsenteret, sier arrangementsansvarlig ved UiS, Camilla Larsen til RA.

Årets tema for Forskningsdagene er «energi», noe man kan lære mer om på museene.

På Arkeologisk museum og Jernaldergården kan du blant annet oppleve hvordan man brukte energi før i tiden – helt uten strøm. Du kan for eksempel teste ut sporløype og bueskyting.

På Norsk Oljemuseum har de også flere aktiviteter knyttet til energi og Forskningsdagene. Det blir Energirebus, Energi- og klimaomvisninger og barn og voksne kan prøve seg på kulebanekonkurranse hvor de selv skal bygge kulebanen og melkekartongbil.

Hva: Gratis museumslørdag

Når: Lørdag 30. september fra klokken 11.00-15.00.

Hvor: Arkeologisk museum, Jernaldergården, Norsk oljemuseum, Stavanger museum med Norsk barnemuseum, IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum, Stavanger maritime museum, Stavanger kunstmuseum, Vitenfabrikken og Garborgsenteret.

Populært tilbud

Markedssjef Elin Ravndal Bell forteller at de har en spennende Energi-utstilling «100% Energi» på Vitenfabrikken på lørdag.

– Her kan publikum få utforske ulike former for energi, og også se energishow med Tesla-Coil’en. Her kan gjester få bli med og prøve å fange 700.000 volts lysbuer – om de tør. Vi har også tre ulike verksteder med energi som tema denne dagen. Publikum kan lage tyngdekraftbiler og musefellebiler. I aktiviteten «Eggonauten» må de lage fallskjerm til egget. Hva skjer når de slipper det fra andre og tredje etasje?, sier Ravndal Bell til RA.

– Erfaringer fra tidligere museumsdager tilsier at dette blir en av våre best besøkte dager i løpet året og vi er rigget for det – både med mange folk på jobb og ekstra energiske aktiviteter.

Hun anbefaler folk å komme tidlig.

– Det trengs ingen forhåndsreservasjon av billetter til Vitenfabrikken, men billetter til show og i Planetariet må reserveres ved ankomst. Her er det «førstemann til møllen» som gjelder.

Videre oppfordre hun til å ta toget, bussen, sykkelen eller føttene fatt.