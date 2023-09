Blir ny daglig leder i Easee

Halvannen måned etter nyheten om at gründer Jonas Helmikstøl ville gå av som leder i selskapet, er erstatteren Erik Færevaag på plass. Han har vært konsulent i Easee siden februar, og kjenner selskapet, ledergruppen og styret godt.

Det melder Easee i en pressemelding onsdag.

Les også: Easee: 200 ansatte sagt opp og toppsjef går av

Erik Fossum Færevaag, ny midlertidig daglig leder i Easee (Easee)

Færevaag er ifølge pressemeldingen anerkjent for sitt arbeid som teknologigründer. Han har utviklet verdens minste trådløse sensor, og har lykkes med å etablere både Disruptive Technologies, Terravera Foundation, og har tidligere vært sentral i Energy Micro og Chipcon.

– Dette er banebrytende norsk teknologi som fortjener global suksess, jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven, sier Færevaag, i pressemeldingen.

– Easee skal tilbake til topps

Færevaag går i første omgang inn som interim CEO i Easee, samtidig som man er i gang med arbeidet med å finne en permanent CEO.

– Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å finne en permanent løsning når Erik avslutter sitt oppdrag for selskapet. Easee skal være en global og offensiv aktør, og vi skal nå bruke tiden godt for å finne den riktige profilen som kan posisjonere oss for internasjonal vekst, sier styreleder Kjetil Næsje.

Færevaag er klar på at Easee skal tilbake til topps:

– Nå skal vi legge til rette for framtidig vekst for å utvikle morgendagens løsninger, og den reisen gleder jeg meg utrolig mye til, sier Færevaag.