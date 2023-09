Gir beitemark tilbake til naturen: – Fantastisk

Siden august har det vært gravearbeid på Molaugmarka ved Store Stokkavatnet. Målet med arbeidet er å gi den gamle beitemarken tilbake til naturen.

Tirsdag var representanter fra Stavanger kommune og Stavanger botaniske hage på plass for sette ut 1300 naturlig planter og så gressfrø, som skal hjelpe marka til å bli et naturlig våtmarksområde slik det en gang var.

– Dette er et tiltak for biologisk mangfold, sier prosjektleder i Stavanger kommune, Maya Runde Stølen, til RA.

Hun synes det fantastisk å være i gang med plantingen.

– Første spadestikk var i august, men vi har jobbet med dette i ett år. Det er en formell prosess, og mange ting som må tas hensyn til. Men det er fantastisk å nå se at det vi har jobbet så lenge med kommer i gang. Det er kjekt å se at det fungerer, sier Stølen.

Molaugmarka (Kart og digitale tjenester - Stavanger kommune. )

Salamander

Hun påpeker at et biologisk mangfold starter med at artene har diversitet i leveområder.

– Det har vi gjort her. Fra å ha veldig homogene forhold da det var beite her, til at det ble en sump ut av hele greia, har vi nå skapt diversitet langs en fuktighetsgradient, fra tørt på toppene på øyene, til fuktig langs bredden av dammene, og til åpne vannspeil, sier Stølen.

– Men da vi satte i gang med prosjektet så vi at dreneringen hadde kollapset, noe som forklarer hvorfor området var blitt vannmetta og sumpete, legger hun til.

Åpne vannspeil vil invitere vadefugler og frosk, og Stølen håper kanskje de også kan få noen salamandere til å flytte inn.

– Vi har allerede sett at det er mye øyestikkere som har begynt å benytte seg av området her.

Prosjektleder i Stavanger kommune, Maya Runde Stølen (Tonette N. Haaland)

– Mye vil skje innen to år

Stølen forteller at prosjektet på sett og vis er et restaureringsprosjekt, samtidig som det også er en utbedring av våtmarks-kvaliteten.

– I naturen ville dette vært et område som lå i direkte tilknytning til Stora Stokkavatnet, men vi har hatt utbygging, og det har vært bortledning av overvann. Vannstanden i Stokkevatnet var trolig noe høyere tidligere, så dette var nok et flott våtmarksområde for fugler i sin tid. Men, så har det blitt dyrket opp, laget til drenering, og da forsvinner våtmarks-kvaliteten. I tillegg har det vært drevet landbruk her, sier hun.

– Men da vi satte i gang med prosjektet så vi at dreneringen hadde kollapset, og området var blitt vannmetta og sumpete, legger hun til.

Stølen sier prosjektet først og fremst er et slag for biodiversitet, for å invitere inn arter både av planter, insekter og for fuglelivet.

– De fleste artene er fra Jæren, så det er stedegne arter som vi nå inviterer inn og håper at de vil trives. Det er jo ikke noen garantier for at alt vi setter ned nå vil klare seg. Det er et levende system, så vi er nødt til å observere hvordan det utvikler seg.

– Hvor lenge tid vil det ta før noe skjer?

– Vi vil se mye allerede neste vår og over de neste årene. Vi hjelper naturen i gang nå med å sette inn arter som vi tenker kan trives, og håper at det vil skje en naturlige spredning. Jeg vil anslå at innen to år har veldig mye skjedd her. Man ser allerede på øyene her hvordan frøene spirer og vokser til og vil binde jordmassene, sier Stølen.

Hun gleder seg til å følge med videre på prosjektet.

– Allerede neste år vil det muligens komme noen få beitedyr her for å holde vegetasjonen nede. De vil også kunne påvirke artssammensetningen her inne, men vi har valgt ut en del beite-tolerante arter, og beitetrykket her skal være lavt.

Flere prosjekt

Prosjektlederen sier de snuser på andre områder i Stavanger for lignende prosjekt, men ikke i dette omfanget.

– Utvalg for bymiljø og utbygging (UMU) har satt av en del kroner de nest tre årene til disse type prosjekt, påpeker Stølen.

Prosjektet i Molaugmarka er et spleiselag mellom Stavanger kommune, Miljødirektoratet og NVE.

Molaugmarka ved Store Stokkavatnet (Tonette N. Haaland)