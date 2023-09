VG og Dagbladet omtalte tjenestenektangrepet søndag ettermiddag. En russisk gruppe hevder på Telegram å stå bak angrepet.

– Jeg kan bekrefte at nettsidene våre er blitt utsatt for et tjenestenektangrep i dag. Konsekvensen er at det er noe nedetid og ustabilitet på nettsidene. Leverandør er varslet og jobber med saken, sier kommunikasjonsansvarlig Jon Kristian Fadnes i Boreal.

Boreal er eid del av det franske investeringsselskapet Vauban Infrastructure Partners.