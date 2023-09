Fra 27 utsolgte show i Hollywood til Rogaland: – Folk reagerer likt

– Jeg har tatt med meg mye inspirasjon fra Hollywood og USA inn i det nye showet mitt, som jeg nå skal holde i Norge og i Sverige framover, sier Alexx Alexxander til RA.

Alexx Alexxander er en verdenskjent illusjonist fra Tønsberg. Og selv om han har truffet og underholdt virkelig store kjendiser i USA, mener han det er skikkelig deilig å gjøre show i Norge også.

– Det er jo klart at kontrastene er store fra å stå på scenen i Hollywood til scenen på Storstova på Bryne, men det som er så kult med magi og det jeg driver med, er at det er så universelt, sier han.

– Uansett hvor jeg er, reagerer folk på akkurat samme måte – de sier «wow, hvordan gjorde du det?». Jeg får fortsatt den samme responsen som da jeg var liten og gjorde det for andre i klassen, eller om jeg er i Bombay i India, USA eller Norge, legger han til.

---

Alexx Alexxander sine show i Rogaland

29.09 – Bryne, Storstova

30.09 – Sandnes kulturhus

01.10 – Randaberg Kulturscene

11.11 – Stavanger konserthus

12. 11 – Haugesund, Scandic Maritim

---

Alexx Alexxander har blitt verdenskjent for sine illusjoner. (Lars Martin Bøe)

Svevende publikum

Alexx Alexxander lover et helt nytt show, med nye kule illusjoner.

– Jeg har store illusjoner, hvor jeg for eksempel skal få noen til å sveve, også har jeg mindre illusjoner som er mer nære og intime. Jeg kan for eksempel låne en gjenstand fra publikum og gjøre ting med den.

Han påpeker at alt filmes og kommer på storskjerm, slik at man kan følge med i minste detalj uansett hvor man sitter i salen.

– Jeg tror litt på den miksen mellom det store og det spektakulære, som møter det lille og mer nære. Kombinert med masse fint lys, musikk, dans, røyk og andre effekter.

– Men skal du virkelig få noen fra publikum til å sveve?

– Ja. Jeg hadde lyst til å gjøre forestillingen mer personlig, og la publikum være mer delaktige, så da kom vi opp med denne illusjonen hvor vi skal få en person, som ikke er avtalt på forhånd, til å sveve i løse luften, uten at denne personen forstår det selv. Så da plukker vi ut en tilfeldig person hver kveld som får lov til å bli litt stjerne på kveldens forestilling.

Glad i Rogaland

Alexx Alexxander sier de allerede har solgt mange billetter på showene i Rogaland.

– Det er veldig moro, jeg er veldig fornøyd med det.

Han påpeker at han bevisst velger å ha show litt flere steder enn bare storbyene, for å møte flere mennesker.

– Jeg velger å ta en liten runde for å besøke flere plasser. Derfor skal jeg neste helg til Bryne, Sandnes og Randaberg. Også kommer jeg tilbake til Stavanger og Haugesund i november.

Alexx Alexxander sier han så klart håper på utsolgte show, men han er godt fornøyd uansett.

– Det har vært fullsatte saler tidligere når jeg har vært her i Rogaland, og vi har satt opp ekstraforestillinger, men man vet jo aldri. Men, jeg er uansett veldig takknemlig og glad.

– Rogaland føles litt som mitt andre hjem. Jeg føler at jeg har en fanbase og et publikum her som alltid kommer på showene mine. Og det setter jeg utrolig stor pris på, understreker illusjonisten.

Alexx Alexxander setter stor pris på fansen i Rogaland. (Tonette N. Haaland)

– Noe for alle

– Hvem er egentlig i målgruppen for showene dine?

– Min målgruppe er egentlig alle. Jeg har fire generasjoner sittende i salene mine. Det er alt fra barnefamilier, ungdom, unge voksne, voksne og eldre. Så jeg prøver å lage show deretter også, det er ikke laget spesielt for barn eller familier, det er et show som er laget for voksne, men som passer for alle. Du kan gjerne ta med kompisgjengen eller venninnegjengen, eller kollegaene på jobb, sier Alexxander.

Han nevner også at han liker å krydre forestillingene med humor.

– Det gjør jo showene mer personlige. Jeg setter meg gjerne ned på scenekanten og er litt morsom, og lar folk bli litt bedre kjent med meg, sier han.

Alexx Alexxander er også aktuell med boken «Lær magi av Alexx Alexxander», og tar seg tid til flere bok-signeringer denne høsten.

– Det er viktig for meg å treffe folk, det gjør jeg alltid etter showene mine også. Jeg tar ingenting av dette for gitt, og setter utrolig pris på fansen.