Åpner dørene på brannstasjonene: – Håper mange tar turen

Åpen brannstasjon arrangeres over hele landet i uke 38, som en del av den nasjonale Brannvernuka. I Rogaland åpner 13 lokale brannstasjoner dørene (se oversikt i faktaboks).

– Åpen brannstasjon over hele landet er blitt en fantastisk fin tradisjon, og en viktig arena for å gi nyttig info om brannforebygging, sier stabssjef Frode Strøm i Rogaland brann og redning IKS (RBR), i en pressemelding.

Han forklarer at de i år setter søkelys på ladevett og generell brannsikkerhet i hjemmet.

– På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir kunnskapsløype, utstilling av nye og gamle brannbiler, mulighet til å spyle med brannslange og mye, mye mer. Vi håper mange tar turen, og er klare for storinnrykk på brannstasjonen, sier Strøm.

Bildet er fra en tidligere Åpen dag. (Rogaland brann og redning IKS)

– Noe for alle

– Hva kan de som tar turen på Åpen dag forvente seg?

– En kjekk dag med mye folk og brannbiler! Det er ikke hver dag vi åpner dørene på denne måten for publikum, derfor er det ekstra kjekt å gjøre det lille ekstra, sier Gry Solem, kommunikasjonsrådgiver i RBR, til RA.

Solem anbefaler alle å ta turen.

– Det er alltid mye kjekt å se og gjøre inne på en brannstasjon. Enten du er to eller nitti år. Dette er et arrangement for hele familien. Dette er av erfaring et populært arrangement. Vi forventer mye folk og god stemning på alle våre stasjoner, legger hun til.

– Hvordan synes dere selv det er å åpne opp brannstasjonene på denne måten?

– Åpen dag på brannstasjonen er både hektisk, gøy og lærerikt. Det er kjekt å treffe folk på denne måten, snakke om brannforebygging og ikke minst få vist oss litt fram. Ekstra stas er det at så mange av våre deltidsbrannstasjoner har åpne dører denne dagen, sier Solem.

På Åpen dag får barna lære mye om brannsikkerhet. (Rogaland brann og redning IKS)

Viktig å øve

I pressemeldingen påpekes det at skoler og barnehager har krav om å jevnlig gjennomføre brannøvelser. I hjemmet har vi ikke det samme kravet, til tross for at de fleste farlige branner oppstår der.

– Nettopp derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre ved branntilløp eller brann i hjemmet. Årlige øvelser der man bor – gjerne også oftere – vil bidra til at alle i husholdningen i større grad vet hva man skal gjøre om ulykken først er ute.

– Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å prate om, og øve på, hva man skal gjøre om det begynner å brenne i boligen. Det behøver ikke være mer komplisert enn at dere avtaler en møteplass og hvem som skal gjøre hva. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser også håndterer disse best, sier Strøm.

---

Disse brannstasjonene åpner dørene lørdag klokken 10-13:

Bryne

Finnøy

Gilja

Høle

Jørpeland

Klepp

Kvitsøy

Oltedal

Riska

Rennesøy

Rogaland brann og redning hovedstasjon

Varmen

Ålgård

---

Brannvernuken er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.

På Åpen dag kan barna få teste å spyle med brannslange. (Rogaland brann og redning IKS)

Tips til brannøvelse hjemme

Rogaland brann og redning IKS har samlet noen tips til hvordan man kan gjennomføre brannøvelser hjemme:

– En brannøvelse behøver ikke være komplisert eller innebære fysisk evakuering. Det er ofte en god start og begynne med en prat om hvordan man kan unngå brann, og hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne.