På plass: 13 nye elbiler til leie

Torsdag åpnes en ny og sentrumsnær leiebiltjeneste for innbyggerne i Stavangers. Det er Kolumbus og bildelingstjenesten Getaround som har inngått et samarbeid om lanseringen av 13 elbiler og like mange øremerkede parkeringsplasser. Målet er å bedre mobiliteten i sentrum.

I første omgang er det 13 nye elbiler som skal leies ut i Stavanger gjennom bildelingstjenesten Getaround. De merkede bilene plasseres på egne p-plasser med ladestasjoner i Stavanger sentrum, og bilene kan leies gjennom en app-løsning. Planen er å utvide tjenesten i løpet av høsten, opplyser Getaround.

Bilene fordeles på fem stasjoner:

Kyviks vei på Storhaug

Erichstrups gate ved Samshuset på Storhaug

Olav Kyrres gate på Olavskleivå

Nymansveien på Midjord

Hillevåg Torg

Trafikkutfordringer

Prosjektleder for kommunale samarbeid i Getaround, Thea Samer, mener bildeling har potensial til å utgjøre en forskjell i trafikkbildet i Stavanger.

– I likhet med flere storbyer er trafikken en utfordring i Stavanger. Tjenesten vi lanserer skal være et tilskudd til de eksisterende mobilitetstjenestene i byen, sier Samer, og legger til:

– At vi kan samarbeide med Stavanger kommune og Kolumbus om utleie er et stort pluss fordi det blant annet gir tilgang til sentrumsnære, dedikerte p-plasser med lademulighet. I et tilsvarende samarbeid med Oslo kommune ser vi at bilene som er plassert på parkeringsplasser dedikert til bildeling i gjennomsnitt er utleid hele seks ganger mer enn resten av bilene på Getaround.

Personbiler, varebiler og SUV

Bilene som leies ut er i første omgang mindre personbiler av typen VW e-UP til varebiler og SUV fra merker som MG. På den måten skal de nye elbilene dekke ulike bruksområder.

– Dette er foreløpig den største, elektriske lanseringen Getaround har rullet ut i Norge. Vi har tro på at tjenesten vil ha nytteverdi for befolkningen i Stavanger framover, og at den over tid kan bidra til å redusere trafikken i sentrum, Getarounds Thea Samer.