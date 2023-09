Dette er de rikeste i regionen

Torsdag ble Kapitals liste over Norges rikeste 400 sluppet. Kapital baserer vurderingene sine på markedsverdiene i eiendelene til de som er på listen. Det inkluderer blant annet aksjer, eiendommer, skip og andre investeringer, og ikke midlene de har tilgjengelig på bankkonto.

Topp tre lokale

Den rikeste lokale er Tore Lærdal som står bak et av Norges mest suksessrike globale industrikonsern, Laerdal Medical, som holder til i Bjergsted i Stavanger. Han anslås å ha en formue på 14,4 milliarder kroner og er nummer 16 på den nasjonale listen.

Nummer to på den lokale listen, og nummer 17 på den nasjonale, er Peter T. Smedvig, som har opparbeidet sine verdier gjennom det lokale familieeide selskapet Smedvig. Han har ifølge Kapital har verdier for 14,3 milliarder.

Nummer tre lokalt er Hitec Visjon-gründer Ole Ertvaag, som er nummer 22 nasjonalt. Han er beregnet å ha verdier for 11,75 milliarder kroner.

Haaland på listen

Interessant er det også at Erling Braut Haaland er inne på listen som første norske fotballspiller. Manchester City-stjernen som nylig fylte 23 år har kommet inn på listen over Norges 400 rikeste. Kapital har beregnet hans formue til å være 1,8 milliarder kroner, og han kaprer med det en 240. plass på lista.

---

Lokale på Kapitals topp 400

16 - Tore Lærdal

17 - Peter Smedvig

22 - Ole Ertvaag

63 - Jakob Hatteland

73 - Hjørdis Smedvig

84 - Yuhong Jin Hermansen

103 - Julia Smedvig Hagland

107 - Ståle Kyllingstad

119 - Olav Stangeland

167 - Tor Dagfinn Veen

182 - Bjørn Risa

189 - John Arild Ertvaag

228 - Knut Øgreid

240 - Erling Braut Haaland

240- Ole Rugland

275 - Ragnvald Albretsen

343 - Åge Westbø

---

Rikest i landet

Totalt sett er det John Fredriksen som fortsatt troner øverst på Kapitals liste over Norges rikeste. Ifølge tidsskriftet har han blitt 222 millioner kroner rikere hver dag siden i fjor.

Den 79 år gamle skipsrederen er desidert øverst på liste over Norges 400 rikeste personer - ifølge tidsskriftet nå god for 205 milliarder kroner.

Det er en økning på 81 milliarder siden i fjor, noe som betyr at han har blitt 222 millioner kroner rikere hver dag i året som har gått.

Nummer to på listen, hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen (62), er god for 63 milliarder kroner, mens nummer tre, dagligvarebaronen Odd Reitan (72) som blant annet står bak Rema 1000, er god for 59 milliarder kroner.

Største fall på 15 år

Den samlede verdien på listen utgjør nå 1876 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 1884 milliarder kroner i fjor, tilsvarende et fall i verdiene på 0,5 prosent. Det er det største fallet på 15 år.

Disse betalte til sammen 2146 millioner kroner i skatt i 2021. Her er personer som er bosatt i utlandet utelatt. John Fredriksen er for eksempel bosatt på Kypros.