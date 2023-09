Borgli er alvorlig syk

Onsdags ettermiddag melder Sandnesposten (krever abonnement) at varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes er alvorlig syk og ikke kommer tilbake på en god stund, ifølge hans familie. De ønsker ikke å si mer enn at han er under behandling.

Hans datter Stine Borgli bekrefter at faren er syk overfor Aftenbladet (krever abonnement), men har ingen ytterligere kommentarer.

Borgli var innom jobben på rådhuset i Sandnes onsdag.

Kristoffer Birkedal, som etter planen skal bli partiets varaordfører, vil ikke kommentere Borglis helsetilstand, men sier at partiet vil gjøre det de kan for sin partifelle.

– Frp Sandnes vil ivareta Pål Morten og familien hans på best mulig måte. Vi støtter ham så godt vi kan. Pål Morten har Frp i sitt hjerte og vi har ham i våre hjerter, uttaler Birkedal til Aftenbladet onsdag ettermiddag.

− Vi har hørt via media at han har blitt syk, og vi er bekymret for ham. Jeg kommer til å ta kontakt med ham i kveld for å høre om det er noe vi kan bidra med, sier Tore A. Haaland, gruppeleder i Frp.