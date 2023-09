Sandnes er klar for eventyr og troll

– Det er en stor produksjon, ja, sier prosjektleder i Sandnes kommune, Ann-Karin Både, til RA.

Eventyruka har blitt en godt etablert tradisjon i Sandnes, hvor publikum, barnehager og skoler inviteres med inn i eventyrenes verden, presentert gjennom ulike kunst- og kulturuttrykk.

– Eventyruka er en hel uke hvor vi retter søkelyset mot eventyr og eventyrskatten. Sandnes kommune ønsker å være en attraktiv by med gode møteplasser for barn og familier – noe Eventyruka er, fordi vi når ut med kultur til så mange barn, sier Både.

Eventyruka er et samarbeidsprosjekt mellom Sandnes kommune ved Kulturavdelingen og Sandnes kulturskole, Vågen videregående skole, Sandnes bibliotek, grunnskolen og barnehager i Sandnes.

Stor produksjon

Både peker på flere kjekke arrangementer den spesielle uken:

– Vi har Eventyrstund på biblioteket for barnehager, vi har Eventyrturné i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), Trollutstilling på biblioteket og Eventyrstien i Sandvedparken. Vi prøver å nå ut til så mange som mulig, og vi vil sørge for at alle, uavhengig av alder, bosted, livssyn og økonomi, får et godt kulturtilbud, forklarer prosjektlederen.

Selv om det er vanskelig å si sikkert, tror Både de vil nå ut til rundt 15.000-20.000 store og små i løpet av arrangementene.

Med så mange besøkende, er det naturlig at det er mange i kulissene for å få alt til å gå rundt.

– Vi har et kjempegodt tverrfaglig samarbeid. Det skaper gode synergier på tvers av de kommunale enhetene, og vi har et godt samarbeid med skoler og lokalt næringsliv. Det er mange som er med på laget for å skape Eventyruka, sier Både, som tipper det er rundt 800 til 1000 personer involvert i gjennomføringen.

Eventyrstien har blitt en populær tradisjon i Sandnes. Bildet er fra 2022. (Arne Birkemo)

Eventyrstien

Cathrine Stølsvik fra Sandnes kulturskole er produsent av Eventyrstien, som blir litt annerledes i år.

– Den blir like kjekk som alltid, men på grunn av noe arbeid så snur vi stien, slik at den starter ved Skeiane stasjon. I tillegg har vi fått en del tilbakemeldinger om at mange ønsker seg enveistråkk, derfor innfører vi i år at alle skal gå i samme retning, sier Stølsvik til RA.

Hun påpeker at hovedinngangen blir ved Skeiane stasjon, men at det også går an å komme inn på stien ved Parkkaféen, lekeplassen eller ved motorveibrua.

– Det blir noen fine timer i parken med innslag av kulturskole-elever, Vågen VGS, og noen profesjonelle aktører. Ikke minst blir det innslag fra Teater EgenArt – som er vårt tilbud til personer med funksjonsnedsettelse.

Det er ingen påmelding i år.

– Det er vurdert ut fra ulike nivåer, men det var vondt å si nei til folk i parken i fjor fordi det var ekstremt stor pågang. I år trekker vi Eventyrstien helt til Skeiane stasjon, som gjør at vi får et lengre strekk hvor folk kan fordele seg over et større område. Vi har vakter på plass som skal passe på å få god flyt i publikum, som hindrer at det blir stopp på stien, opplyser Stølsvik.

Hun minner om at Eventyrstien arrangeres fredag 29. september, og at man kan komme inn i løypa når som helst mellom 18.00 og 20.30

– Vi anbefaler gjerne at familier med små barn kommer tidlig, og at de eldre barna kommer litt senere når mørket faller på.

I fjor var det 10.000 besøkende på Eventyrstien, og da var det påmelding. I år tror arrangørene at det fort kan komme opp mot 15-20.000 gjester innom.

Arrangørene anbefaler bæremeis, og ikke barnevogn på turen. I tillegg oppfordrer de til å gå, sykle eller ta toget til Skeiane stasjon.

Det er både magiske og skumle skapninger å finne langs stien under Eventyrstien i Sandvedparken. Bildet er fra 2022. (Arne Birkemo)

Trollkonkurranse

Lene Jakobsen er programansvarlig ved Sandnes bibliotek, og gleder seg til Eventyruka.

– På biblioteket blir det Fortellerstund for barnehager og Trollutstilling, opplyser hun.

– Det blir veldig stas å få inn kunstbidrag i form av troll som barnehagebarn i Sandnes har laget. Vi skal kåre det beste trollet, og vinneren får en bokpakke til sin barnehage.

Jakobsen sitter selv i trolljuryen, og lover at dette ikke er en skjønnhetskonkurranse.

– Jeg gleder meg skikkelig masse til å se alle de kjekke trollene. Vi kommer til å se etter kreativitet, også skal alle trollene ha et navn barna har funnet på. Jeg tror fort det kan komme mye spennende, sier hun.

Trollutstillingen er åpen for alle, og står en uke. Vinneren blir kåret i slutten av uken.

Lene Jakobsen, Ann-Karin Både og Cathrine Stølsvik (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om Eventyruka

Sandnes kommune inviterer publikum, barnehager og skoler med inn i eventyrenes verden, presentert gjennom ulike kunst – og kulturuttrykk.

Eventyruka arrangeres fra 23. til 29. september, og er et gratis tilbud.

Eventyrstien:

Fredag 29. september, mellom klokken 18.00-20.30, kan du ta med barna på en eventyrlig tur i Sandvedparken. Elever fra kulturskolen og Vågen videregående, samt profesjonelle utøvere, presenterer innslag av dans, drama, musikk, kunstinstallasjoner og mer. Eventyrstien er gratis å delta på og åpen for alle.

Trollutstilling:

23.–30. september kan du se troll laget av barnehagebarn i Sandnes. Utstillingen finner du på Sandnes bibliotek under Eventyruka, den er gratis og åpen for alle. Troll-juryen vil kåre en vinner som får en bokpakke til sin barnehage.

Eventyrstund for barnehager:

25.–29. september ønsker Sandnes bibliotek barnehager i Sandnes velkommen til en eventyrlig morgen med høytlesning på biblioteket.

DKS Eventyrturné:

25.–29. september får alle skoler i Sandnes kommune tilbud om fortellerstund for elever på 2. trinn gjennom Den kulturelle skolesekken. Fortellere i år er Nina Næsheim, Maritha Nielsen og Marianne Stenerud.

---