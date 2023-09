MDG-topp ut av kommunestyret - inn med nykommer

MDGs representasjon i kommunestyret er halvert etter valget. Partiet fikk 2,7 prosent oppslutning, en nedgang på 3,7 prosent fra forrige valg, og mistet med det to av fire mandater.

Rune Askeland, som har ledet utvalg for miljø og utbygging de siste fire årene, var MDGs 2.-kandidat. Men personstemmer og slengere erstattet Askeland med MDGs 6.-kandidat Erlend Aano.

Askeland fikk 112 personstemmer og 69 slengere mot 130 personstemmer og 202 slengere til Erlend Aano.

– Det var jevnt og det var dritkjipt rett etterpå. Men jeg vet at jeg har vært kjempeheldig som har hatt tunge verv i to perioder. Jeg hadde et par timer hvor jeg la bort telefonen og skrudde på TV-en, sier Askeland, som i 2018 gikk fra Venstre til MDG. De siste fire årene har han vært leder for Utvalg for miljø og utbygging.

– Nå får jeg ikke fulgt opp vedtakene vi har gjort, som den nye ordningen med solcelle-støtte hvor kommunen kjøper solcellene og innbyggerne betaler tilbake med strøm. Jeg håper det nye flertallet ikke velter for mye av det vi har gjort.

Tviler på at han stiller igjen

Det er kun et snaut døgn siden det offisielle valgoppgjøret kom. Mens han fremdeles er noe tynget av nederlaget, spår han dette var siste gang han stilte som folkevalgt.

– Jeg har vært aktiv i politikken i 30 år. Jeg er stolt over å ha ledet Utvalg for miljø og utbygging. Det kan hende det blir siste periode som folkevalgt for meg, sier Askeland og legger, noe vemodig, til:

– Det er ikke et stort tap for byen at jeg ikke er folkevalgt lenger.

Rune Askeland er lettet over at valgkampen er over, selv om lite gikk som det skulle. - Jeg er møkkalei av valgkamp. Nå skal jeg gå i fjellet med familien. (Tonette N. Haaland)

– Du er valgt inn i fylkestinget. Ser du fram til det?

– Det er en omstilling. I går så jeg mørkt på det. Jeg ser fram til å bygge opp en gruppe, selv om jeg sitter alene og vi er i opposisjon, har jeg gode vara-folk med meg.

– Du er fulltidspolitiker i dag. Skal du fremdeles være det?

– I hvert fall en stund til. Dukker det opp noe kjekt, kan det hende jeg trapper det ned.

Gruppelederen, Daria Maria Szymaniuk, som også er Askelands samboer, tronet øverst på listen. Szymaniuk bevarte sin listeplassering.

– Kan det også være en fordel at MDG-toppen ikke er samboere?

– Jo, det kan være. Vi har jobbet tett i mange år, og faktisk er det vi to som har stått lengst borte fra hverandre internt i partiet. Det hadde gått fint uansett, vi jobbet for det samme partiprogrammet.

Askeland opplever at tiden er inne for å gjøre plass for nye talenter i MDG.

– Det er viktig å ikke tviholde og heller slippe andre til. MDG har hatt et valgnederlag og jeg håper det kommer en ny generasjon. Erlend er engasjert og flink. Jeg ønsker ham all hell og lykke, sier Askeland.

[ Varaordføreren røk ut av kommunestyret, Hetland er den nye Sp-toppen ]

– Snu den politiske vinden

Erlend Aano er seniorrådgiver på Universitetet i Stavanger, og har kun vært medlem av MDG i et par år.

– Jeg kommer utenfra, og har nye krefter og motivasjon. Jeg er skuffet over valgresultatet, men er glad for tilliten jeg har fått, som jeg tar imot. Nå skal jeg jobbe for å snu den politiske vinden, sier Aano til RA.

[ LEDER: Ap trenger Kari-effekt ]

– Forventet du å komme inn i kommunestyret?

– Nei, det kan jeg ikke si at jeg gjorde. Jeg var sjetteplass på listen, og meningsmålingene viste at vi ville miste ett mandat, og så ble det dessverre to.

Erlend Aano, kommunestyrerepresentant MDG (Elisabeth Tønnessen)

– Har du noen tanker om hvorfor du kom så høyt opp?

– Jeg har et veldig stort nettverk gjennom jobb, friidrettsmiljøet og foreldre gjennom skole og fritidsordninger for mine tre barn. Jeg kjenner mange, og mange kjenner meg. I løpet av det siste året har jeg hatt mange samtaler en-til-en.

– Hva ønsker du å få til i Stavanger?

– Grunnene til at jeg ønsker å jobbe for MDG, er den tydelige visjonen for et grønnere og mer solidarisk samfunn, og fordi man tenker på mennesker andre steder, mennesker som er her og mennesker som enda ikke er født. Stavanger har et godt utgangspunkt for en grønnere og mer solidarisk by. Jeg ønsker at Stavanger skal bli en av EUs klimanøytrale byer, og vise at hvis det er mulig at i en by med en så sterk oljebransje som Stavanger, er det mulig over alt.