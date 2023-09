I denne kassen ligger rundt 1000 stemmer som ikke er telt: - Vi er i limbo

Alle ordinære stemmer er telt opp i Stavanger. Opptellingen av de ordinære stemmene i Stavanger viser at det sittende flertallet, med Ap, Rødt, SV, MDG og Folkets parti har fått 33.728 stemmer. Mens Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet har fått 35.723 stemmer.

Venstre har på dette tidspunktet tre mandater inne, men står i fare for å miste ett mandat til Ap, noe som vil rasere det rene borgerlige flertallet, og Industri- og næringspartiet ender i vippeposisjon.

I en kasse på Stavanger Forum ligger 1000 for sent innkomne forhåndsstemmer. Disse blir telt opp etter klokken 17 i dag. Etterpå står slengerne, eller personstemmene, for tur.

I disse boksene ligger om lag 1000 for sent innkomne stemmer. (Mari Wigdel)

Stemmene telles etter klokken 17

Tirsdag klokken 14 møtte valgstyret, opp på Stavanger Forum for å treffe Martha Rødde, valgansvarlig i Stavanger kommune. Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

– Disse stemmene vil telles manuelt etter klokken 17. Disse skal så bli skannet, verifisert og telt. Jeg tror ikke det kommer flere for sent innkomne forhåndsstemmer nå, sa Martha Rødde til forsamlingen.

– Etterpå vil vi foreta et valgoppgjør.

Tirsdag klokken 14 møtte valgstyret, opp på Stavanger Forum for å treffe Martha Rødde, valgansvarlig i Stavanger kommune. (Mari Wigdel)

Krfs ordførerkandidat Henrik Halleland kom et kvarter for sent, Leif Arne Moi Nilsen (Frp) var med digitalt, mens valgstyrets leder, ordfører Kari Nessa Nordtun, var ikke til stede på møtet.

En person har stemt fire ganger

206 stemmegivninger er forkastet ved dette valget. Årsaken var:

Stemmegiveren har ikke bodd lenge nok i Norge.

Stemmegiveren har stemt på kommunestyrevalget to ganger (på to forskjellige parti) og ikke å fylkestingsvalget.

Stemmegiveren har stemt flere ganger.

I de røde boksene ligger de forkastede stemmene. Martha Rødde forklarer nøye hvorfor stemmene er forkastet overfor valgstyret. (Mari Wigdel)

– En person har stemt fire-fem ganger. Det er flere som har gjort det. Totalt forkastet 206 stemmer, sier Rødde.

MDG tror på sentrumsallianse

MDGs Daria Maria Szymaniuk har fremdeles tro på at Kari kan fortsette som ordfører i Stavanger.

– Ingenting er avgjort. Hvis Kari får tusenvis av personstemmer, kan det bli avgjørende. Vi er i limbo, sier Szymaniuk til RA.

Hun fortsetter:

– Partiene i sentrum kan få en stor makt. Hva blir utfallet hvis sentrum går sammen? spør hun.

– Ja, hva skjer da?

– Det får vi se på i kveld, sier hun og smiler lurt.

Daria Maria Szymaniuk, gruppeleder MDG. (Mari Wigdel)

Venstre står i fare for å miste ett av tre mandater til Ap. Venstres gruppeleder Mette Vabø er spent.

– Det er vanskelig å si. Jeg frykter at vi mister mandatet og håper at vi ikke gjør det.

– Har Kari og Arbeiderpartiet jobbet for et samarbeid med dere?

– Nei, ikke langsiktig. Mer kan jeg ikke si før vi vet svaret i kveld.

Mette Vabø, gruppeleder Stavanger Venstre. (Mari Wigdel)

