Tuastad før valget: - Overraskende få allianse-alternativer

Du har stemt. Naboen har stemt. Valgresultatene er omsider klare. Valgvinneren trer fram. Men så skal det dannes flertall.

– Det har vært kjente konstellasjoner i Stavanger mellom høyre- og venstresiden. Nå som det skal dannes flertall, ser det ut som at partiene har sine samarbeidspartnere. Det kan fort vippe, og derfor er det overraskende at Arbeiderpartiet ikke har bygget allianser inn mot de mindre partiene i sentrum, som Venstre og KrF, sier førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

INP det nye FNB?

Forrige kommunevalg vippet til rødgrønn side da daværende FNB valgte å gå for Kari Nessa Nordtun (Ap) som ordfører. Tuastad mener «blokkflytterpartier» er viktig for å vinne valget.

– FNB tok nok en del velgere fra høyresiden over på venstresiden ved forrige kommunevalg. I år er det ingen slike partier. INP kan ende i den posisjonen. Det kan bli budrunde om å få med seg INP. Hvilken side INP velger er vanskelig å vite, fordi de ikke har fremmet hvilke politiske krav de har, sier Tuastad.

Småpartiene i sentrum kan få en avgjørende rolle når det nye flertallet dannes.

Han synes det er overraskende at Arbeiderpartiet ikke på et tidligere tidspunkt har bygget allianser til sentrumspartiene Venstre og KrF.

– Det er nesten litt underlig at ikke de rødgrønne har benyttet seg av sjansen til å knytte kontakt og bygge allianser til Venstre og KrF. Å gjøre det i løpet av valgnatten kan være for sent. Slik det står nå ville det vært overraskende om Venstre og KrF skulle bryte ut av samarbeidet på høyresiden, selv om det er forbausende mange Venstre-velgere som vil ha Kari som ordfører. Det kan være en tabbe av Ap å ikke ha posisjonert seg som en aktuell samarbeidspartner for Venstre og KrF når flertallet skal dannes, mener statsviteren.

Småpartienes rolle

Tuastad mener Venstre, KrF og Senterpartiet både kan gå til høyre- eller venstresiden.

– Hvilken retning sentrumspartiene går er veldig personavhengig. Det kommer veldig an på hvem som er toppkandidaten i det enkelte parti og hvilken retning, høyre- eller venstresiden, de lener mest til – og hvem de knytter kontakter med, sier han.

Når flertall skal dannes, er det ofte småpartier som vipper. Det er også en prøve for disse partiene.

– Det er problematisk når velgerne tror de har stemt på et parti som tilhører den ene eller den andre blokken, og så skifter de plutselig side. Da får ikke velgerne det de trodde de fikk. Det kan straffe seg å hoppe til høyre- eller venstresiden, sier Tuastad.