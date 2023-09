Stavangers første elektriske gravemaskin: – Steinkult

Mandag markerte Stavanger kommune lanseringen av den første elektriske gravemaskinen i kommunen, og i Rogaland. Gravemaskinen er allerede i gang med gravingen i krysset mellom Kannikgata og Erling Skjalgssons gate.

Ørjan Larsen er seksjonssjef for egenproduksjon og utbygging i Stavanger kommune. Han gjør det klart at det er verdt å markere inntoget av den første elektriske hjul-maskinen i Rogaland.

– De har åtte i Oslo og en i Bergen. Og nå har vi en i Stavanger. Den er egnet til prosjektene som vi holder på med i kommunen, sier Larsen.

– Det er jo en dyr sak kommunen har gått til innkjøp av, men det er alltid dyrt å være pioner, legger han til.

– Er det lov å spørre om prislappen på gravemaskinen?

– Den er nesten tre ganger dyrere enn en gravemaskin som går på diesel, sier Larsen.

Stavanger kommune har investert i en elektrisk gravemaskin. (Tonette N. Haaland)

Rune Askeland (MDG) og Ørjan Larsen (Stavanger kommune) (Tonette N. Haaland)

– Merker ikke forskjell

Larsen peker på flere fordeler med elektriske anleggsmaskiner.

– Det er en reduksjon i CO₂-utslipp, det er mindre støy, og man kommuniserer mye bedre med folkene som er utenfor maskinen. Det funker veldig bra.

– Er det noen utfordringer da?

– Den må jo lades, men det er jo en utfordring vi har løst. Ellers har vi ikke prøvd å meisle ennå, som er en veldig energikrevende prosess, så vi er spent på hvordan det går.

Gravemaskinen lades over natten, på en spesiallaget ladestasjon. Ellers har de også tilgang på en hurtiglader de kan bruke i lunsjen for eksempel, for å toppe batteriet om det er behov for det.

Larsen understreker at gravemaskinen er like effektiv som de som går på fossilt brennstoff.

– Man merker egentlig ingen forskjell på om maskinen går på diesel eller strøm, sier han.

Larsen mener man vil se en økning av elektriske anleggsmaskiner framover, og viser til kommunens klimamål.

Denne hurtigladeren gjør at gravemaskinen alltid har tilgang på mer strøm, om det blir behov. (Tonette N. Haaland)

Høydepunkt

– Jeg synes dette er steinkult, både gravemaskinen og hurtigladeren, sier Rune Askeland (MDG), leder i utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune, til RA.

– Dette viser at jobben vi har gjort de siste årene, med tøffe klimaplaner, har et resultat, legger han til.

Askeland peker på at de har et mål om at alle kjøretøy i kommunen skal bli elektriske etter hvert.

– Jeg liker jo dingser og nye ting, og her har du en maskin som bidrar til å få ned klimagassutslipp, den lager mindre støy, og i tillegg har vi disse mobile hurtigladerne som er laget av brukte elbil-batteri, så dette krysser av på mange bokser for meg. Dette er nok det kjekkeste jeg har vært med i min periode, som det bare er noen timer igjen av, sier Askeland og ler godt.

Han roser de ansatte i kommunen som har fått dette til.

– All ære til de ansatte og kommunaldirektøren, det er de som har fått dette til.