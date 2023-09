Fant århundrets gullskatt: – Jeg sov dårlig i flere netter

Hvem: Erlend Bore (51) fra Sola.

Hvorfor: Erlend Bore kjøpte en metalldetektor før sommeren, og fikk en ny hobby. Etter et par uspennende funn, som skrot og en tiøring, fant han plutselig gull på Rennesøy i Stavanger. Funnet beskrives som århundrets gullfunn i Norge.

– Hva fikk deg til å kjøpe en metallsøker, og begynne med denne kanskje litt spesielle hobbyen?

– Det var noe jeg ønsket meg som liten, da jeg ville bli arkeolog. Jeg fikk da også en, men den var ikke så god. Nå er detektorene blitt slik jeg så for meg den gang.

– Hadde du noen tanker om hva du kunne eller håpte å finne med søkeren på forhånd av gullfunnet?

– Jeg håpet på en gammel sølvmynt, en ring kanskje, og gamle gjenstander verdt å ta vare på.

– Hvordan føltes det å gjøre det ekspertene kaller århundrets gullfunn i Norge?

– Det føles absurd, men også helt fantastisk.

– Hva tenkte du da du skjønte omfanget av funnet ditt?

– Først skjønte jeg ikke hva det var, men da jordklumpen med gullet falt fra hverandre i hendene mine og jeg skjønte at dette var stort, ble jeg jo veldig oppgiret, men samtidig ble jeg veldig fokusert på å gjøre dette på riktig måte. Så det var bra jeg hadde satt meg inn i reglene på forhånd. Etter det sov jeg dårlig i flere netter, våknet stadig og tenkte høyt: «Jeg fant en gullskatt!»

– Har du fått vite noe om finnerlønn ennå, eller er det fortsatt noe som må avklares?

– Det vil nok ta litt tid. Så det kommer når det kommer.

– Har dette motivert deg til å fortsette med metallsøkeren? Har du vært ute med den siden funnet?

– Jeg var hektet på dette allerede før funnet. Så dette ble bare bonus. Jeg gikk et søk noen dager senere, mest for å komme meg litt ned på jorden igjen. Da fant jeg lokket på en tekanne, et gryteskår og øremerket fra en sau. Mer som vanlig altså.

– Tror du det blir vanskelig for framtidige funn å leve opp til dette?

– Dette skjer nok bare en gang i livet, men blir storfornøyd om jeg finner min første sølvmynt jeg. Det er så mange typer funn å huke av i denne hobbyen. Men det er jo greit å huke av toppen tidlig, det er det jo.

– Hva sa familie og venner når du fortalte om funnet? Hva synes de om det?

– De var jo litt vantro, men er selvsagt glade på mine vegne. Min fantastiske kone, Sonja, som lar meg bruke mye tid på egen hobby liker spesielt det historiske aspektet ved funnet. Min datter på 13, Silja, er stolt av meg, og min sønn på 11, Henri, syns jeg må komme meg på Supernytt, før det er helt godkjent mediemessig!

– Så har vi de faste, mer personlige spørsmålene, hvilken bok har betydd mest for deg?

– The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Familien.

– Hvem var din barndomshelt?

– Garri Kasparov.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Pollenallergien.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Kjøper en god whisky.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– For demokrati, og mot rasisme og diskriminering.

– Er det noe du angrer på?

– At jeg sluttet med bordtennis i studietiden.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– John Cleese.