Dette er partienes gratis greier

Lørdag formiddag tok RA en liten runde i Stavanger sentrum for å se hva de ulike politiske partiene byr forbipasserende på.

Ingrid Vikse i SV sier partiet ikke bruker spesielt mye penger på gratis-effekter, men de har blant annet karameller som de gir ut.

– Vi deler ikke ut så altfor mye, vi bruker ikke så mye penger på stæsj og sånn, men vi har verdens beste karameller. De har vi år etter år, og de er en stor hit. Også har vi i år noen egenlagde runde klistermerker som passer perfekt på snusboksen, også har vi noen tatoveringer for barn hvor det står «jeg elsker SFO» og sånne ting.

– Hva tenker dere effekten av å dele ut sånn småstæsj kan være?

– Jeg tror i forhold til hvem som stemmer på oss, har det ikke så mye å si. Men, det gjør jo at folk kommer bort, spesielt familier med barn. Men igjen – fordi vi ikke tror det har en direkte effekt på stemmene, og fordi det blir mye søppel rundt i gatene av det, prioriterer vi ikke gratis ting så mye, sier Vikse.

Popkorn og roser

Ida Bøe sier Arbeiderpartiet deler ut mye kaffe, drops og roser. (Tonette N. Haaland)

På Arbeiderpartiet sin stand møter RA Ida Bøe.

– Det kommer veldig an på dagen hva vi deler ut, enkelte ganger har vi delt ut popkorn, noen ganger har vi delt ut vafler. Kaffe er obligatorisk, det har vi alltid, og det er noe av det mest populære vi har å dele ut. Vi har roser, slikkepinner, buttons, ballonger og ting som er lett å ta med seg. Vi har ikke mye emballasje som blir avfall. Vi prøver å holde det så miljøvennlig som mulig, sier Bøe.

Hun tror ikke nødvendigvis at de gratis greiene er det som påvirker velgerne – men politikken deres.

– Men det er klart at om noen kommer og tar en kopp kaffe, står vi gjerne og prater og får diskutert politikk, det er det vi er mest opptatt av – å dele ut det gode budskapet.

Boller og en prat

På Industri- og Næringspartiet (INP) sin stand treffer vi Hans Viggo Hansen.

– Vi har delt ut mange boller, det blir veldig godt tatt imot, spesielt av skoleungdommene som går forbi – mange av de er også interessert i å få med seg et program, og har sagt de lover å stemme på oss om to år, siden de fikk så gode boller, sier Hansen fornøyd.

– Det er vanskelig å måle effekten av å dele ut gratis ting, men jeg tror folk setter pris på det å få i seg en kopp kaffe for eksempel, også kommer vi i snakk med de som stopper opp.

Hans Viggo Hansen i INP (Tonette N. Haaland)

Frp-vann

Bjarne Lunde fra Frp viser fram vannflasker med ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen på. (Tonette N. Haaland)

Bjarne Lunde står på Frp sin stand med mye forskjellig gratis materiell.

– Her deler vi blant annet ut Frp-vann, brosjyren vår, litt godis og refleksbånd, sier han til RA.

– Hva er mest populært?

– Det er vannet. Vi er veldig heldige med været, det er mange tørste og varme folk som går forbi. Det er mange som tar imot vannet med et smil, og sier de har eller skal stemme Frp.

Lunde peker på at gratis tingene gjør at de kommer i kontakt med folk.

Lilla ballonger

Ronny Skjæveland (t.h.) i Liberalistene sier de lilla ballongene er svært populære blant barna som går forbi. (Tonette N. Haaland)

Ronny Skjæveland i Liberalistene sier de satser stort på ballonger.

– Det liker barna. Ballongene våre er lilla, ingen andre parti har det, så det tror jeg er en favoritt. Så får vi trukket til oss foreldrene, som vi kan bruke litt tid på å snakke med.

Tidligere har de også hatt kulepenner blant annet, opplyser Skjæveland, men helt i slutten av innspurten på valgkampen er de helt tomme for de.

– Forhåpentligvis vet folk litt mer om oss etter de har vært her enn før de kom, sier han.

Gratis is og solbriller

Anne Kristin Bruns i Krf forteller at is og ballonger er populære ting partiet gir bort. (Tonette N. Haaland)

Anne Kristin Bruns i KrF sier det kjekkeste de deler ut er gratis is.

– Barna som kommer forbi får saftis og kroneis, så får de voksne hvis vi har nok til overs til slutt. Ellers har vi litt sjokolade, kaffe, handlenett og ballonger, sier Bruns.

De som deler bilde på Instagram og tagger partiet, kan også få med seg solbriller.

Bruns gjør det likevel klart at det viktigste for KrF er å snakke med folk.

– Effekten av gratis ting er at folk stopper opp, også får vi snakket litt med de, sier Bruns.

Populære handlenett

Lars Peter Endresen i Folkets Parti sier de gir ut reflekser, buffer og lignende småting. (Tonette N. Haaland)

Lars Petter Endresen i Folkets Parti sier de deler ut partiprogrammet, drops, kulepenner, refleks, buff og handlenett.

– Vi har også helt fram til nå stått å stekt vafler, noe som har vært veldig populært. Vi har periodevis hatt køer her, sier han til RA.

Endresen påpeker at de sikkert har gitt ut like mye valer til de andre politikerne som til andre folk.

– Det mest populære å ta med seg er nok drops, twist, refleks og handlenett. I disse tider med 4 kroner for en pose, har handlenettene gått som «hakka møkk,» sier han og ler godt.

Endresen påpeker at man ikke vet effekten av å gi ut gratis effekter, men at man får en viss oppmerksomhet og kommer i snakk med folk.

Kringler og kos

Jostein Solvang og Karl Sandvig i Pensjonistpartiet kommer i prat med mange på standen sin. (Tonette N. Haaland)

Jostein Solvang sier Pensjonistpartiet deler ut kaffe, salte kringler, twist og sjokolade-drops.

– Hva er mest populært?

– Det må være kringlene og dropsen.

Han sier de deler ut ting for å komme i snakk med folk. For eksempel om barna henter noe, kan det godt være foreldrene slår av en liten prat.





Pensjonistpartiet deler ut kaffe og godsaker. (Tonette N. Haaland)

Ballong-svane og hundekos

Tone Boganes i Venstre sier de plukker opp søppel fra de gratis tingene som deles ut, om de ser det. (Tonette N. Haaland)

Tone Boganes i Venstre sier de satser mest på en god samtale med folk.

– Vi er et miljøparti, så vi prøver å dele ut minst mulig av ting som forgår, sier Boganes til RA.

Men det Venstre har hatt stor suksess med, er å dele ut ballong-svaner og ballong-sverd.

– Vi har en som lager ballongfigurer av gummi som ikke er forurensende. Det gjør at folk stopper opp mens barna venter på at figuren skal bli laget, og da kan vi snakke med de voksne om det de er opptatt av.

Hun sier Venstre også har noen buttons og drops de deler ut.

– Vi rydder opp papir etter dropsen, for det er folk som bare kaster det rett på bakken, påpeker hun.

Boganes tror ikke en slikkepinne endrer hva noen stemmer, men mener gjerne samtalen man har mens ballongen blir klar kan ha større effekt.

– Vi har også hatt en som har en hund her, og det har vært kjempepopulært, for da stopper folk og vil klappe – og da kan vi få noen gode samtaler.

Gulrot og eple

Dagny Sunnanå Hausken i Senterpartiet sier de deler ut kortreist frukt og grønt. (Tonette N. Haaland)

Dagny Sunnanå Hausken i Senterpartiet sier de deler ut kortreiste produkter, blant annet tomater, gulrot og eple.

– Disse gulrøttene har faktisk ordfører i Randaberg, Jarle Bø, dyrket, sier hun.

I tillegg har Senterpartiet en «skattejakt» i en trillebår som barna kan finne skatter i.

– Disse tingene kan gjøre at vi kommer i kontakt med folk, så kommer man gjerne inn i en diskusjon om hva som er viktig for de, sier hun.

Høyre med vafler og lykkehjul

Terje Eide i Høyre sier de deler ut litt forskjellig på sin stand. RA var litt for tidlig ute på lørdag, så standen var ikke komt helt på plass ennå. (Tonette N. Haaland)

På Høyre sin litt tomme stand treffer RA Terje Eide, som sier innholdet er på vei.

– Vi pleier dele ut litt forskjellig politisk materiell, tilpasset forskjellige målgrupper. For barnefamilier har vi for eksempel slikkepinner, ballonger, buttons, og et lykkehjul med premie-effekter, som gjør at det er hyggelig å stoppe opp, sier han.

I tillegg deler Senior Høyre ut vafler, som alltid en er vinner, ifølge Eide.

Han påpeker at tingene som deles ut, og lykkehjulet, er en samtalestarter, og det er samtalene som er viktigst.