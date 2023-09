Så mange har forhåndsstemt

Forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag 8. september klokken 18.00, og da viste rapportene at hele 41.279 hadde forhåndsstemt. Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

I lokalvalget i 2019 var det 23.066 som forhåndsstemte.

Det er 112.849 stemmeberettigede i Stavanger, og det betyr at 36.58 % allerede har stemt.

– Dette har vært over all forventning. Nå er det om å gjøre å minne alle om at det er to dager igjen. Stavanger har åpne valglokaler både søndag og mandag, sier valgansvarlig Martha Rødde.

I tillegg ble det avgitt 2886 stemmer til andre kommuner fra valgboder i Stavanger.

---

Slik stemmer du nå

Søndag 10. september: Ett valglokale i hver kommunedel har åpent klokken 15.00-20.00

Mandag 11. september: 27 valglokaler har åpent 10.00-21.00.

Se alle stemmelokalene på www.stavanger.kommune.no/valg

---

Håper på økt valgdeltakelse

Valgdeltakelsen ved forrige lokalvalg var på 66,1 prosent i Stavanger.

– Jeg håper økningen i forhåndsstemming også fører til økning i den totale valgdeltakelsen. I Stavanger har vi hatt vekst i valgdeltakelse to valg på rad så vi satser på at det fortsetter slik, sier Rødde på hjemmesidene til kommunen.

Valgdeltakelsen ved lokalvalg er tradisjonelt lavere enn ved stortingsvalg: