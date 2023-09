Åpner dørene i dag: – Mange har gledet seg

Jahn Erik Eide, daglig leder i Pincho Nation Stavanger, har tid til en kjapp telefonsamtale med RA, rett før dørene åpner på den nye restauranten.

– Jeg kjenner pulsen, men samtidig har jeg tro på at personalet kommer til å klare dette her, sier han spent.

– Hvordan er stemningen, koker det godt eller har dere kontroll?

– Kontroll har vi alltid, men det er mer enn nok å gjøre. Det er litt armer og bein, og mye nye folk, men vi har et skjerpet personale, så vi kommer i mål, sier Eide.

Han forteller at i løpet av fredagen forventer de over 160 gjester innom.

– De neste ukene er det fullbooket i helgene, men det er mer ledig i ukedagene, opplyser Eide.

De har i utgangspunktet ikke drop-in, når det er fullbooket, men hvis noen ikke møter opp, kan man få bordet.

– Vi tror det blir en del kø i håp om et drop-in bord, det er mange som har gledet seg til dette konseptet, sier Eide.

Restauranten drives av franchisetaker Jahn Erik Eide (Pincho Nation)

Svensk konsept

Pincho Nation i Stavanger er den femte Pincho Nation-restauranten i Norge, og den finner du på Skagenkaien 31.

Interessen for å bestille bord har vært overveldende, og over 3200 personer sto på ventelisten da bookingen åpnet, ifølge en pressemelding fra Pincho Nation.

Pincho Nation et svensk restaurantkonsept som på kort tid har blitt svært populært også i Norge. «Konseptet skiller seg ut med sin eksotiske innredning, fargerike cocktails og tapasretter fra hele verden,» beskrive de i pressemeldingen.

– Vi er glade for at vårt konsept er så verdsatt i Norge, og vi planlegger å åpne flere restauranter. Allerede i år vil vi åpne en eller to nye restauranter for deretter å øke tempoet neste år. For øyeblikket leter vi blant annet etter lokaler i Bergen, Drammen, men også franchisetakere i Tromsø, sier Henrik Fischer, Head of Expansion, i pressemeldingen.