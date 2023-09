Rødt snur: – Vil stoppe salg av kommunale boliger

Formannskapet i Stavanger kommune gikk i november 2021 inn for at 20 kommunale boenheter på Midjord skulle selges. Planen var at disse skulle erstattes av kommunale boliger i andre kommunedeler, for å ikke få en for stor konsentrasjon av kommunale boliger i enkelte bydeler.

Nå sier 2.-kandidat i Rødt Stavanger, Siri Borge, at de vil gå tilbake på avgjørelsen om salg av disse boligene.

– Da vedtaket først ble gjort i 2021 var det en annen situasjon enn den vi ser i dag. Vi hadde også den gang for få leiligheter, men ventelistene var stabile. Siden da har husleiepriser steget, vi har inflasjon, strømpriskrise og en vi har fått en venteliste lenger enn et vondt år med mennesker som trenger hjelp til bolig. Dagens situasjon er ikke noe vi tror kommer til å endre seg med det første, og ettersom leilighetene ikke er solgt ser vi ikke noe problem med at vi justerer politikken etter behovet, sier Borge til RA.

Hun påpeker at planen hele tiden var at de boligene som skal selges blir erstattet med nye boliger.

– Siden den gang er 400 millioner satt av til å skaffe boliger til flyktninger og vanskeligstilte, og her viser flertallet at vi ivaretar de i samfunnet som har minst. Derfor er det heller ikke nødvendig med salg av Midjord for å sikre tilvekst av boliger, påpeker Rødt-politikeren.

– Ingen skam å snu

– Tror dere det er realistisk å endre dette vedtaket?

– Ja, det tror vi absolutt. Vi har stanset alt annet salg av kommunale boliger, og når vi ser hvor prekær situasjonen er så skulle det bare mangle. Vi kan ikke tvinge samfunnet til å endre seg etter vår politikk, men vi kan endre politikken vår til å passe samfunnet. Det er det ingen skam i, bare klokskap, understreker Borge.

Hun mener å selge 20 enheter for å så skulle kjøpe nye leiligheter er å ta flere skritt baklengs.

– Vi kommer til å se flere saker med useriøse utleiere som utnytter leietakere og Nav, og vi må som kommune gå inn og sikre at våre innbyggere har verdige boforhold og blir ivaretatt på en skikkelig måte.

– Må gjøre endringer

– Hvordan mener dere utfordringene som var bakteppet for vedtaket om salg i 2021 – skal håndteres nå?

– Selv om vi velger å beholde boenhetene betyr ikke det at det ikke kan gjøres endringer på sammensetningen av leietakere, men det er en prioritering som kan vente til bolignøden er mindre akutt. Også om vi hadde solgt leilighetene, måtte vi sørge for å huse beboerne andre steder. Vi må pusse dem opp, og leie dem ut til de som trenger det – gjerne gjennom en leie til eie-ordning, men vi skal ikke selge dem til husflippene og utbyggere – for å så kjøpe nye leiligheter, sier Borge.

Hun sier at det estimerte behovet hvis man skal ta unna hele køen er 1,5 milliarder.

– Så selv om 400 millioner er en kraftig økning, så er heller ikke det nok. Så i stedet for å støvsuge markedet for leiligheter vil vi beholde disse leilighetene i kommunal eie, og i tillegg bygge flere nye kommunale boliger. Samtidig vil vi ha mer leie-til-eie, slik at flere kommer seg inn på markedet, avslutter hun.

Dette sier Ap

Dag Mossige (Ap) (Mari Wigdel)

Leder i utvalg for helse og velferd, Dag Mossige (Ap), sier han deler Rødt sitt dype engasjement for kommunale boliger.

– Det var ingen uenigheter om at vi skulle prioritere kjøp av nye boliger med hele 400 millioner kroner i budsjettet i desember, i tillegg til sårt trengt vedlikehold, påpeker han.

– Når det gjelder boligene på Midjord kjenner jeg ikke status i prosessen, men vi har lagt inn som et premiss at beboerne skulle sikres bosted før noe skulle selges, sier Mossige.

Han forklarer at saken i utgangspunktet er ferdig behandlet, men at de gjerne tar en status på prosjektet.

– Vi deler Rødt sin kamp for flere kommunale boliger, ikke minst for flyktninger, så vi får snakkes når vi kjenner status på saken, sier Mossige.

Videre nevner han at det var en god grunn for at det ble vedtatt at disse boligene skulle selges.

– Vi ønsket å ha mer varierte boformer. Det var en altfor stor konsentrasjon av kommunale boliger i enkelte bydeler, noe som ikke er bra for noen – verken beboerne selv, eller naboene rundt. Det var altså et sterkt ønske for de involverte å spre de kommunale boligene mer rundt. Alle skal få en plass å bo, men vi trenger ikke å klumpe alle sammen, sier Mossige.