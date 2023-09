Krever setebelter i bussene: − Uforsvarlig

I april skrev Rogalands Avis om bybussene som blant annet kjører lange strekninger på E39 der fartsgrensen tidvis er 90 km/t, ikke har setebelter til passasjerene. Bussene er riktignok plombert og skal ikke kunne kjøre fortere enn 70 km/t, men dette er likevel en fart som kan forårsake alvorlige skader ved ulykke, mener Trygg Trafikk.

Daniel Gudbrandsen i SV Rogaland deltok nylig på Fellesforbundets kollektivkonferanse, og siden den gang har han og partiet sjekket opp og fundert på hvordan sikkerheten til de som reiser kollektivt kan opprettholdes.

− Vi er bekymret for manglende setebelter på buss, spesielt på rutene der bussen dundrer av gårde på motorvei og veier med høy hastighet. En bråstopp her kan få svært alvorlige konsekvenser. Dette er et hull i sikkerheten på veiene våre. Det kjører SFO- og barnehagebarn på disse bussene. Jeg synes det er helt uforsvarlig å slurve med sikkerheten deres, sier Gudbrandsen til RA.

− SV savner en muligheten for å styre busstilbudet i fylket bedre. Anbudene gir oss for lite kontroll over, for eksempel, sikkerhet. Det bør ikke være så vanskelig å ordne noe så enkelt som setebelter på en buss, men sånn har det blitt i dag, fortsetter politikeren.

Nå krever altså SV at fylkeskommunen og kollektivselskapet Kolumbus sørger for at det er setebelter på alle busser som skal kjøre over 60 km/t.

Det skal godt gjøres for busspassasjeren å holde seg tilbake om bussen bråbremser eller krasjer. Bildet er fra en buss som kjører i 90-sonen på E39 i Stavanger (Eilin Lindvoll)

Tilsvarer fritt fall fra 5 til 32 meter

Nullvisjonen Agder har illustrert konsekvensene av å kollidere uten setebelte på følgende måte:

Å kollidere i 90 km/t uten belte tilsvarer et fritt fall på 32 meter

Å kollidere i 70 km/t uten belte tilsvarer et fritt fall på 19 meter

Å kollidere i 50 km/t uten belte tilsvarer et fritt fall på 10 meter

Å kollidere i 30 km/t uten belte tilsvarer et fritt fall på 5 meter

Det er ikke alle busser som har setebelter. Dette bildet er fra en av Ruters busser i Oslo (Gorm Kallestad/NTB)

Mener setebelter ikke ville blitt brukt

Kolumbus, det lokale kollektivselskapet i Stavanger og omegn, jobber nå med å forberede neste anbud for busskjøring på Nord-Jæren.

Jon Dagsland, kommunikasjonssjef i Kolumbus, påpeker at det er ulike regler for ulike bussklasser.

− Vi følger naturligvis gjeldende regelverk for sikkerhet på alle våre busser. Når det gjelder klasse 1-busser, som det definitivt kjører flest av i Rogaland, er det ikke krav om setebelte, sier Dagsland.

Jon Dagsland er kommunikasjonssjef i kollektivselskapet Kolumbus. (Elisabeth Tønnessen)

For øvrig er Kolumbus i hovedsak på linje med høringsuttalelsen til Kollektivtrafikkforeningen fra 2021:

Foreningen mener nemlig at et påbud om bruk av belte om bord i busser av klasse 1 vil være vanskelig å etterleve, av flere grunner. I de såkalte bybussene er det hyppige av- og påstigninger, og å skulle kontrollere passasjerene om bord på disse bussene, vil være krevende. Påbud om setebelter kan også føre til lengre opphold ved stoppestedene, siden ikke alle har koblet fra beltet når bussen stopper.

Gjennomsnittshastighet for bybuss er 25–30 km/t, og turen for en klasse 1-passasjer er gjerne under 15 minutter. Dersom det blir påbud om å bruke de monterte setebeltene om bord i busser av klasse 1, kan det føre til at flere passasjerer velger å stå i stedet for å sette seg ned på korte distanser. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer antyder at setebelter i klasse 1-busser mest sannsynlig ikke vil bli brukt, ifølge Kollektivtrafikkforeningen.

RA har vært i kontakt med Rogaland fylkeskommune, som eier Kolumbus, og de ønsker ikke å kommentere til saken. Fylkeskommunen viser til kollektivselskapets svar.

[ Frp er krystallklare om gratis buss, mens andre avventer ]

[ Disse bilene ruller kjapt ut av butikken nå ]