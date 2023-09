Her vil Frp ha utservering

– Frp ønsker å gjenopplive Torget med uteservering av mat og drikke. Vi vil åpne for at restauranter og barer kan ha uteservering på Torget av mat, øl, vin også videre, sier Stavanger Frps 2.-kandidat, Kristoffer Sivertsen, til RA.

Han tror det vil gi mer liv i det han omtaler som Rogalands viktigste torg.

– Nå er det i stor grad en plass som folk går forbi på vei til et annet sted. Det oppleves tidvis som at det er flere måker som oppholder seg på Torget, enn folk. Derfor ser vi til Oslo for inspirasjon. På Youngstorget finnes det flere uteserveringer. Torget i Stavanger kunne vært en fantastisk plass å oppholde seg, dersom det skapes et tilbud der hvor folk kan sette seg ned med noe godt i glasset. I dag oppleves Torget synonymt med en grå plass, sier Sivertsen.

– Men hva tenker du om måkene du nevner da, blir ikke de et problem?

– Ett problem om gangen – først må vi rigide reguleringer til livs, sier Sivertsen.

– Vi tror at dette vil føre til at flere velger å dra til sentrum og at flere vil oppholde seg på Torget. Dette er utelukkende positivt for Stavanger, legger han til.

– Dårligere enn Bergen?

– Hvordan ser dere for dere at dette vil fungere?

– Vi tenker at det trolig vil være på våren, sommeren og høsten, at uteservering av mat og drikke vil være mest aktuelt. Men i utgangspunktet har vi ikke noe imot at det er åpent for uteservering hele året, og vi ønsker å forlenge skjenketiden for uteservering. Vi tenker at uteservering på torg er helt vanlig i store deler av Europa, og nylig åpnet det ny uteservering på Torgallmenningen i Bergen. Hvorfor skal vi være dårlige i Stavanger enn hos bergenserne? spør Frp-politikeren.

Han påpeker at de i første omgang ser for seg at et større område på torget settes av til uteservering.

– Hvem mener dere vil sette pris på et slikt tilbud?

– Vi tror dette vil være et fantastisk tilbud for innbyggerne og besøkende i byen, som vil bli tatt godt imot.

– Men hvordan tror dere for eksempel barnefamilier vil reagere på uteservering på Torget?

– Det er allerede uteservering andre steder i Stavanger, og det går stort sett fint. Vi har tillit til at folk oppfører seg, sier Sivertsen.

– Se heller til Sandnes

Henrik Halleland, Stavanger KrFs 1.-kandidat og en mulig samarbeidspartner med Frp etter valget, er ikke enig med Sivertsen.

– Vi har helt forskjellige tanker om hvordan man skal utvikle et torg i Stavanger. Vi vil heller gjøre det om til en plass spesielt barnefamilier kan trives, og legge til rette for det, enn å åpne opp for mer uteservering på et offentlig torg, sier Halleland til RA.

Han understreker at for KrF er det uaktuelt med forslaget til Sivertsen, og viser til hva de har fått til i Sandnes sentrum.

– I Sandnes har de rustet opp Ruten, og gjort det om til noe veldig bra for barnefamilier, som gjerne reiser fra Stavanger for å være der. Og det dreier seg ikke om skjenkebevilling, men at de har lagt mer til rette for familier.

Halleland er enig i at Torget i Stavanger trenger å bli mer attraktivt for folk, men mener at det er andre måter å gjøre dette på enn uteservering.

– Hva ser du på som problematisk med uteservering på torget?

– Det er et offentlig område, hvor man vil få konflikt med for eksempel ungdom og barn som er under 18 år. Du vil få en blanding som KrF ikke mener er bra. Du kan sammenligne det med idrettsarrangement – vi er imot servering av alkohol på fotballkamper for eksempel, barna skal få slippe å oppleve det der, og ikke minst på et kommunalt torg.