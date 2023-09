Vassbakks forsvarer: Grunn til å tro at det er funn av spor fra mer enn én mannsperson

– På noen punkter er vi klart uenige i framstillingene som er gitt fra påtalemyndigheten, sier Bråstein, den ene av Vassbakks to forsvarere, i sin innledning onsdag.

På rettssakens første dag tirsdag opplyste aktor Nina Grande at det er funnet spor i en ny prøve som er til undersøkelse i Nederland, som kan stemme overens med tiltaltes DNA-markører. Dette er foreløpige resultater, og hun understreker at de endelige resultatene, som er ventet å være klare i løpet av denne måneden, kan vise noe annet.

– Vi mener påtalemyndigheten i sitt innledningsforedrag har tatt noen snarveier, sier forsvareren, som mener at bevisførselen vil vise at det ikke er grunnlag for disse konklusjonene.

Han mener det er grunn til å tro at det er funn av DNA fra mer enn én mann på låret til jenta som ble drept i 1995.

– Det er funn der tiltalte kan utelukkes som bidragsyter, sier forsvareren.

– Jeg ber retten merke seg at Vassbakk selv har bedt og insistert på at det blir gjort ytterligere analyser av dette området fordi han er overbevist om at det er mulig å finne spor etter den egentlige gjerningsmannen, forteller forsvarer Bråstein.

Han advarer retten mot å legge mye vekt på Vassbakks fortid. Forholdene som tidligere har kommet fram, omfatter vold, vinning og seksualforbrytelser, og også i ankesaken vil Gulating lagmannsrett få høre om dette.

– Slik vi ser det, er dette en invitasjon til retten til å senke terskelen for domfellelse ved å se at «det kan godt være sånn, det kan sikkert passe», sier forsvareren.

