Fornøyd med årets Pride-markering

På lørdag ble en flere dagers lang markering av Rogaland Skeivå Pride avsluttet med Pride-paraden, som gikk fra Kongsgård i Stavanger sentrum til Tou Scene på Storhaug.

Karoline Skarstein, leder for Fri Rogaland oppsummerer årets Pride-markering slik:

– Jeg er super stolt av både komiteen, frivillige og alle andre som har bidratt. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Folk har virkelig stått på for å dra det her i land. Vi har hatt bra folk rundt oss i alle ledd av gjennomføringen, sier hun til RA.

– Hva ser du på som det beste med årets markering? Hva var høydepunktene?

– Det er så mye! Paraden er selvfølgelig alltid et høydepunkt. Personlig veldig fan av Moyka som spilte i Pride Park lørdagen, og er fortsatt litt sånn starstruck over å ha fått hilse på henne. Utover det er jeg stolt over det tilbudet vi har klart å gi familier og unge skeive i år. Jeg er stolt av Skeiv Ungdom som virkelig har stått på for å lage møteplasser. Og så er jeg svært godt fornøyd med alle de viktige samtalene vi har klart å reise. Både rundt foreldre til trans-ungdom, seksualopplysning i skolen, to syn på skeive i kirken pluss mer.

Hun legger til at noe av det absolutt fineste med Pride er alle de små møtene med folk.

– Jeg setter pris på de små historiene man får høre. Jeg har møtt unge, nervøse skeive som har fortalt at de er der for første gang, og jeg har sett hvordan de bare har blitt tryggere og tryggere for hvert arrangement de dukket opp på. Det er sånne ting som gjør det verdt det. Også er det alle klemmene, all støtten, alle heiaropene. Jeg tror mange skeive ser på Pride som et fristed. Et sted hvor man er en del av en majoritet i stedet for å alltid være i minoritet. Og vi trenger definitivt slike arenaer i Stavanger, sier Skarstein.

Hun har ikke konkrete tall på hvor mange som har deltatt på de ulike arrangementene gjennom markeringen, men forteller at mange arrangementer betyr mye for de som er der.

– Mitt inntrykk er at vi har satt rekord i paraden, men det sier man sikkert hvert eneste år, påpeker hun.

Fargerikt Pride-parade i Stavanger. (Arne Birkemo)

Forventer anmeldelse

Dagen etter to regnbueflagg og ett transflagg ble heist i kommunens flaggstenger på Domkirkeplassen i Stavanger, ble transflagget tatt ned og tauet man bruker til å henge det opp var brent. Dagen etter hærverket ble oppdaget, ble flagget heist på ny.

Karoline Skarstein, leder for Fri Rogaland heiste transflagget på nytt på Domkirkeplassen etter at det ble utsatt for hærverk dagen før. (Privat)

– Det er alltid den type mikro-aggresjoner rundt Pride. Man har sett lignende hendelser landet over de siste årene – og det virker som det bare blir verre. Personlig tar jeg meg ikke særlig nær av det, da jeg finner den type reaksjoner litt barnslig. Men, jeg mener det er prinsipalt viktig at kommunen anmelder. Og etter hva jeg kjenner til har de ikke tatt den avgjørelsen enda, noe jeg synes er litt underlig, sier Skarstein.

Hun mener samarbeidet med politiet i forbindelse med årets markering har vært bra.

– Jeg opplever at vi har hatt en god dialog, og at vi har vært godt ivaretatt. Det er selvsagt alltid ting vi gjerne skulle sett var bedre, men det skal vi nok ha en dialog med politiet om framover også.

Roligere høst

– Skjer det noe spesielt framover for de som synes det er dumt at Pride er over?

– Litt roligere skal det nok bli utover høsten og vinteren. Men det er prosjekter på gang, som jeg ikke er den rette til å si noe om enda, sier Skarstein, og legger til at de hele tiden ser etter muligheter for å lage til arrangementer og fester for skeive og andre støttespillere i regionen.