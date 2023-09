Boligmarkedet Nedgang i Stavanger-distriktet

Boligprisene i Stavanger og omegn sank med 0,2 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,5 prosent. Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (-1,4 prosent), Trondheim (+0,4 prosent) og Bergen (+1,2 prosent).

Men hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 9,7 prosent. Det er sterkere enn alle de andre store norske byene, Oslo (5,8 %), Bergen (+5,6%) og Trondheim (+4,1%).

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,4 og 9,7 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 2,7 prosent.

3,8 millioner kroner

Medianboligen i Stavanger og omegn koster nå kroner 3.872.715 kroner.

I Bergen koster medianboligen 3.550.586 kroner.

I Trondheim koster medianboligen nå kroner 3.675.000.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 24 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 38 dager.

I august ble det solgt 493 boliger i Stavanger, som er 1,7 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 3360 boliger. Det er 2,4 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det legges også flere boliger ut for salg i Stavanger. I august ble det lagt ut 669 boliger for salg, som er 1,5 prosent flere enn samme måned i fjor. Hittil i år har det blitt lagt ut 3563 boliger til salgs. Det er 0,8 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Nasjonale tall

Nasjonalt steg boligprisene med 0,4 prosent i august 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,6 prosent. Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 543 487 kroner ved utgangen av august.

– Boligprisene steg 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste august-måneden boligprisstatistikkens historie. Renteøkningene begynner nå bite på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemeldingen.

Han sier videre:

– Vi venter en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og det er ikke usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp i boligprisene som i fjor. Høsten 2022 falt boligprisene krapt fram mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften.

– En svak utvikling i bruktboligprisene vil forverre tilstandene i nyboligmarkedet, hvor vi nå har den svakeste utviklingen siden bankkrisen 1988–1992. Derfor må Norges Bank holde renten i ro framover, mens finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) må avskaffe utlånsforskriften. Med normal rente og realgjeldsnedgang er begrunnelsen for utlånsforskriften falt bort, avslutter Lauridsen.

– 50 prosent høyere enn for ti år siden

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, sier til RA at når man har mye lån med flytende rente, så treffer det boligmarkedet.

– Men dette er ikke noen krise, prisene har steget i mange år, i Norge er de faktisk femti prosent høyere enn for ti år siden, sier Knudsen.

Han registrerer at det fortsatt er greit med salg, selv om det er litt færre enn i fjor.

– Det legges ut flere boliger enn i fjor, så lageret av usolgte boliger øker. Antall usolgte boliger er mer som normalt nå, og er nå nærmere slik det var før pandemien, sier sjeføkonomen.

– Det er store regionale forskjeller. På landsbasis er det cirka førti prosent flere boliger til salgs enn gjennomsnittet de siste fjorten årene. I Stavanger og Kristiansand er det lavere enn normalt, i Stavanger er det 36 prosent lavere enn normalt.

– Et annet ytterpunkt er Drammen og en del områder rundt Oslo, der det er over dobbelt så mange boliger til salgs. Dette ser vi også i prisene, kun i to av de store byene er det oppgang i prisene. I Stavanger stiger de med to prosent, Kristiansand tre prosent. Det er størst nedgang i Bergen og Tromsø med tre prosent, oppsummerer Knudsen.

