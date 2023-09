Lesekampanje: Rogaland på topp

I Stavanger har andelen barn som deltar økt hvert eneste år. Sommeren 2023 deltok 5766 barn i Stavanger. Det var 257 flere enn året før.

– Vi opplever at kampanjen er positivt for leselysten til barn, og flere lærere sier at elevene ikke bare opprettholder lesekompetansen sin, men at den også blir styrket gjennom den lange sommerferien når de deltar på Sommerles, sier Eli-Gunn Buvik som har ledet Sommerles-kampanjen på Sølvberget i 2023 i en pressemelding.

Sommerles er en nasjonal lesekampanje for alle barn i 1.–7. klasse som arrangeres i regi av bibliotekene med mål om å få flest mulig barn til å lese gjennom hele sommerferien.

Kampanjen varer fra 1. juni–31. august hvert år. Torsdag 31 august var siste dag for å registrere leste bøker i år og premier og deles ut fram til søndag 17. september. Gjennom hele sommeren har ansatte på Sølvberget vært med å godkjenne leste bøker og sider, og de har formidlet lesetips og leseglede daglig.

– Vi har rekord på antall deltakere i år med 5766 registrerte brukere, og det har vært inspirerende og gøy å møte så mange leseglade barn på biblioteket, sier Buvik.

I Stavanger deltok altså 5766 barn av 14.516 mulige. Totalt ble 74.533 bøker lest. Det er i snitt 14,1 bøker per elev.

