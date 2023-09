Skal sykle 3700 km: – Vil bort fra sosiale medier og utfordre meg selv

– Jeg følte jeg måtte ut på en reise som tok meg litt vekk fra maset og jaget man kan oppleve, både på sosiale medier og i forhold til krav og forventninger i hverdagen. Alle disse tingene tar oss litt vekk fra oss selv, sier Johannes Sjursen (25) til RA.

Fredag morgen setter han kursen mot Europa, hvor han skal på sykkeltur de neste to månedene.

– Jeg vil sette meg i en situasjon hvor jeg har mindre kontakt med omverdenen, for å forhåpentligvis komme mer i kontakt med meg selv. Jeg er en veldig sosial fyr, og vil nå søke det som er ukomfortabelt for meg – å være alene i to måneder, på sykkeltur, sier Sjursen.

Han er tidligere elev, miljøarbeider og nå lærer på Solborg Folkehøgskole i Stavanger.

– Jeg tror dette kan være en kul ting for elevene å se. En positiv ringvirkning dette kan få, er at elevene ser at noen hiver seg ut i det som er ukomfortabelt – og kanskje det legger til rette for andre også å gjøre det, sier Sjursen.

Johannes Sjursen (Carl Erik Waaler)

– Ingen syklist

Sykkelturen, som blant annet tar Sjursen til Lisboa i Portugal, har vært planlagt siden i vår, og er på rundt 3700 km.

– Jeg gleder meg til å lære og oppleve at veien kan være målet. Jeg gleder meg til å stå i en ubehagelig situasjon og oppleve at det er greit. Jeg vil lære å elske hele livet, ikke bare det som er komfortabelt, sier 25-åringen.

– Er det noe du gruer deg til eller er litt mer bekymra for da?

– Jeg er jo ikke en syklist. Jeg har ikke et spesielt forhold til sykling, så det er litt tilfeldig at jeg landa på sykkeltur. Så jeg gruer meg til den fysiske påkjenningen – jeg er ikke noen trent syklist i det hele, og det er snakk om ganske mange timer og km hver dag, sier han.

– Også grugleder jeg meg litt til møtet med meg selv. Jeg skal sitte der på sykkelsetet time etter time, dag etter dag og møte meg selv, legger han til.

Sjursen påpeker at han de siste par ukene har tilbrakt mye tid på sykkelsetet, for å gjøre det han kan for å herde seg selv og trene seg opp.

– Men jeg er ingen planlegger, jeg har bare lyst å ta ut på eventyr. Derfor har jeg litt bevisst prøvd å ikke forberede meg for mye – jeg tar problemer underveis som de eventuelt dukker opp.

– Så du har ingen plan B?

– Nei. Det er to ting som kan stoppe meg – at jeg blir påkjørt eller at kroppen ikke tåler det i form av en skade eller overbelastning. Men, jeg er fast bestemt på å komme fram. Samtidig er det veien som er målet, så det handler ikke om å komme fram for enhver pris – det handler om å nyte tiden i lag med meg selv, sier Sjursen.