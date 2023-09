Nye Nav-tall: – Oppfordrer til å tenke nytt

Tall fra Nav Rogaland viser at det er lav ledighet og høy etterspørsel i fylket. Dermed fortsetter arbeidsledigheten i Rogaland å være på et lavt nivå, samtidig som arbeidsgivere i fylket strever med å finne kvalifisert arbeidskraft.

Ved utgangen av august var 6519 personer er registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. 1,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Sammenlignet med samme tid i fjor, er det en økning på fem prosent.

På landsbasis er 1,9 prosent av arbeidssøkerne helt ledige.

– I Rogaland holder ledigheten seg fortsatt på et lavt nivå. I løpet av august har differansen mellom Rogaland og snittet for landet økt. En av forklaringene kan være den spesielt høye aktiviteten innenfor olje og gass i fylket, sier direktør Merethe P. Haftorsen i Nav Rogaland i en pressemelding.

Justert for sesongvariasjoner er ledigheten i Rogaland stabil sammenlignet med juli, viser de ferske tallene.

– Nesten halvparten, eller cirka 2000 personer, av de helt ledige regnes som langtidsledige. Det vil si at de har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV i mer enn et halvt år, sier Haftorsen videre.

Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland (Nav Rogaland)

− To gladnyheter

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at de ferske Nav-tallene egentlig er to gladnyheter:

− For det første er det viktigste er at arbeidsledigheten er lav, og at de fleste er i jobb. Dette er bra for folk, norsk økonomi og boligmarkedet, sier Knudsen til RA.

− Vi ser at det er litt flere arbeidsledige nå, men det er også bra, for det skaper litt mindre press i norsk økonomi. Forhåpentligvis kan vi få et «goldilocks-scenario» der vi tar ut litt press fra økonomien, med avtakende inflasjon og rente som går ned, uten at det gir utslag i arbeidsledigheten, fortsetter han.

Det er viktig at det er sirkulasjon i arbeidsmarkedet, slik at folk ikke går arbeidsledige lenge, ifølge sjeføkonomen.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. (Jan Inge Haga)

Yrkene med flest arbeidsledige

I disse fire yrkesgruppene i Rogaland var det flest helt ledige i august:

Industriarbeid, med til sammen 438 helt arbeidsledige, en nedgang på sju prosent sammenlignet med i fjor

Serviceyrker og annet arbeid, med 413 helt arbeidsledige, en nedgang på ti prosent det siste året

Butikk- og salgsarbeid, med 406 helt arbeidsledige, en økning på fem prosent i forhold til fjoråret

Reiseliv og transport, med 406 helt arbeidsledige, noe som er økning på fire prosent sammenlignet med samme tid i 2022

– Det er ingen av yrkesgruppene som har store bevegelser i antallet ledige. Det har vært en stabil utvikling de siste månedene, sier Haftorsen.

Stavanger, Sandnes og Haugesund er kommunene med høyest andel helt ledige i fylket med henholdsvis 2 prosent for førstnevnte og 1,9 prosent for de to andre. Av de mest befolkningsrike kommunene har Karmøy og Eigersund lavest ledighet med 1,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, ifølge Nav.

Trenger folk innen helse

I Rogaland ble det utlyst 3569 stillinger i august. Dette er et høyt antall, selv om det er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Flest stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg. Det betyr at hver fjerde stilling som ble utlyst, kommer fra denne bransjen.

Deretter utlyses det mest innen bygg og anlegg, selv med en nedgang på 14 prosent mot august i fjor, samt butikk- og salgsarbeid. Undervisning og reiseliv og transport er to andre yrkesgrupper med forholdsvis høye utlysningstall.

– Arbeidsgivere i Rogaland opplever store utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder flere bransjer, men spesielt innen helse, pleie og omsorg. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å tenke nytt når de skal finne nye medarbeidere. Senk kravene i utlysningene og sats på mer opplæring på arbeidsplassen, sier Nav-direktør Haftorsen.

Hun mener dette er med på å gi flere mennesker muligheten i arbeidslivet og at bedriftene får dekket sitt behov for arbeidskraft.

