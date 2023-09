Derfor bør du komme deg ut i helgen

Sandnes turlag har 10 års jubileum og feirer dette med byvandring, konsert, turer og aktiviteter på lørdag. På søndag arrangeres Kom deg ut-dagen på seks ulike lokale turperler i regionen.

– Dette blir fantastisk, sier styreleder i Sandnes turlag, Bjørn Bråtveit til RA.

Bråtveit sier alle som vil kan være med på arrangementene både på lørdag og søndag.

På lørdag klokken 18.00 er det byvandring med lokalhistoriker Jack Rostøl som står på menyen. Byvandringen starter innerst i Vågen, der Storånå renner ut i Gandsfjorden. Vandring går opp langs Storånå, og ender opp i Amfiet i Sandvedparken, der man får en poetisk/dikterisk konsert med Jeanne Bøe og Nils Petter Molvær.

På søndag arrangeres Kom deg ut-dagen, og det blir opplegg i/på: Vannbassengene i Egersund (Dalane Turlang), Melsvatnet på Jæren (Jæren Turlag), Vannassen og Kvernevik (Stavanger Turistforening), Gramstad (Sandnes Turlag) og Randabergfjellet (Randaberg Turlag).

På lørdag har Hjelmeland Turlag stand på Ryfest i Hjelmeland, i forbindelse med Kom deg ut-dagen.

Ibsen på fjelltopp

Skuespiller og dramatiker, Jeanne Bøe, spiller først konsert på lørdag kveld, for så å spre Ibsen til folket på Dalsnuten på søndag.

– Det er fantastisk å få være med på dette. Jeg har et prosjekt i DNT sammen med Nasjonalteateret, som heter Ibsen på Norgestoppen, som gjør at jeg får dra rundt på ulike fjelltopper og DNT-hytter å framføre Ibsen. Det er et ganske unikt prosjekt, sier Bøe til RA.

Styreleder i Sandnes turlag, Bjørn Bråtveit, lover ekstra god stemning til de som kommer på Gramstad på søndag.

– Det blir tilrettelagt med en kjekk Turquis og aktiviteter for familien. Og i anledning Sandnes Turlag sitt 10 års jubileum deler vi ut pølser med tilbehør så langt det rekker. Det blir også lapper, jubileumskake og kanskje en ispinne, sier han.

– Ta med godt humør og bli med, oppfordrer han.

Artist Jeanne Bøe og Bjørn Bråtveit, styreleder i Sandnes turlag (Tonette N. Haaland)

En smakebit

Kristine Helland i Den Norske Turistforening (DNT) forteller at «Kom deg ut-dagen» er en nasjonal turdag i regi av de ulike foreningene i DNT. Dagen arrangeres hver høst og vinter.

– Målet er å gi foreldre og barn i alle aldre en smakebit på friluftslivet, helt gratis, sier Helland til RA.

– Vi ønsker å ha et arrangement i nærheten av der folk bor, slik at flest mulig kan få anledning til å være med. Derfor har vi sju ulike arrangement nå på søndag. Vi håper at dagen kan være en hyggelig start på turhøsten for familier som er vant til å være mye på tur, eller inspirere til nyoppdaget turglede for dem som ikke er så bevandret i naturen, legger hun til.

Hun sier at man finner all informasjon om hvert enkelt arrangement på stf.no.

– Sjekk gjerne ditt arrangement på nett før du går i tilfelle det skulle være noen endringer. Husk å kle deg etter værforholdene og ha på gode sko. På noen av arrangementene er det utdeling av varm eller kald drikke, så det kan være lurt å ha med egen kopp. Det er også greit å ha med egen penn for å svare på spørsmålene på naturløypa. Ellers er det bare å ta med det gode turhumøret og glede seg til en kjekk dag utendørs sammen med mange andre familier, sier Helland.